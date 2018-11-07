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كما عودتنا الاعلامية ريم عارف أن لا تشارك في تقديم أي برنامج إلا إذا كان يضيف إليها وإلى مسيرتها الإعلامية وهذا ما تسعى اليه دائما من خلال القنوات التي اطلت فيها والبرامج العديد والمتنوعة التي قدمتها مسبقا واستطاعت أيضا أن تكون سبباً في تميز ومتابعة الجمهور لتلك النوعية من البرامج التلفزيونية .

ومؤخرا شاركت في تقديم برنامج رياضي بعنوان «مباشر دبي» ويبث عبر اثير قناة «دبي» الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للاعلام التي تتنوع قنواتها فيما يخدم متابعيها ولعل اختيارها لتلك النوعية من البرامج هو للاطلاع والتجربة وأخذ فكرة عنها وهذا ما أصرت عليه واستطاعت خلال فترة وجيزة ان تبرهن للجهات المسؤولة بأنها أعلى قدر المسؤولية.

وقد صرحت لـ «النهار» عن تقديمها للبرنامج حيث قالت: يتم عرض برنامج «مباشر دبي» خلال ثلاثة أيام في الأسبوع حيث أكون المذيعة الرئيسية ويتم تغيير زملائي الذين يقدمون معي وهو برنامج رياضي.

وعن اتجاهها إلى البرامج الرياضية قالت: لأنني قدمت كل انواع البرامج التلفزيونية والبرنامج الرياضي لم أقدمه مسبقاً وأحببت أن أقدم مثل تلك النوعية وتم الأمر لي عبر برنامج «مباشر دبي».

وأضافت أيضا: اعتبر ثاني وجه نسائي ينضم إلى دبي الرياضية وقبلي كانت الزميلة حصة الرياسي وأنا أشكرهم على تلك الثقة حيث إن التعامل جدا رائع وأكثر من راق لأنهم استعانوا بي كوني مهنية وليس كوجه أمام الكاميرا فقط أو هناك عنصر المجاملة لي بل اهتموا أن يكون هناك امرأة تقدم برنامجاً رياضياً وإن تكون مثقفة وعندها الاستعداد لأن تتطور وتتعلم في مسار جديد غير الذي كانت معروفة فيه.

وقالت ايضا : عندما يتوقف الإعلامي عن تثقيف نفسه «ماله داع يظهر على الشاشة خل في بيتهم احسن والحمدلله استطعت ان اثقف نفسي والدليل أنني موجودة في قناة «مباشر دبي» وأنا جدا سعيدة في تلك الانتقالة وأعلم انه ستكون هناك أيام «حلوة» مع شبكة دبي الاعلامية».

