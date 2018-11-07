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تعتبر ماري كالفين المراسلة الحربية الأكثر شهرة في العالم عبر رصيد ضخم من التجارب وأيضا التحديات التي خاضتها خلال مشوارها، بحيث فقدت احدى عينيها في انفجاز كاد يؤدي بحياتها، إنها نموذج حقيقي للمراسلة العنيدة التي ترصد الاحداث الكبار بكثير من العناد والتحدي الذي جعلها تعيش حالة نادرة من التمرد الذي يتجاوز حدود الخوف للاندفاع الى الخطوط الأمامية لأهم الصراعات التي يشهدها العالم هنا أو هناك في أنحاء المعمورة، من اجل منح صوت حقيقي لمن لا صوت لهم، وهي في جملة تجاربها تختبر الحدود بين الشجاعة والتبجح، خصوصا بعد ان اصابتها قنبلة يدوية في سيرلانكا فقدت خلالها احدى عينيها ما جعلها ترتدي رقعة سواء على عينها المفقودة .

في فيلم حرب خاصة نذهب الى عوالم تلك الشخصية واهم اللحظات والمواجهات والتضحيات الجسام التي قدمتها من اجل مهنتها ومستقبلها الاحترافي، وايضا طبيعة العلاقات التي احاطت بها وجعلتها تتنازل عن كل شيء من أجل ان تبقى في مقدمة المواقع الحربية، في اللحظات الصعبة والقاسية، بالذات خلال تلك المعارك الاصعب والاكثر وحشية التي غطتها في مدينة حمص السورية.

جسدت دور المراسلة ماري كالفين الممثلة البريطانية روزاموند بايك ومعها في الفيلم جيمي دورنان بدور بول كونروي وتوم هولاندر . ومن اخراج ماثيو هانيمان الذي يعتمد على النص الاصلي الذى حمل عنوان حرب ماري كالفين الخاصة لماري برينر وكتب له السيناريو اراش أمل .

قدم المخرج ماثيو هانيمان عدداً بارزاً من الاعمال السينمائية ومنها زماننا ومدينة الأشباح وكارتل لاند وغيرها وهو يمتاز بمقدرته على ضبط الايقاع في الاعمال السينمائية التي يقدمها ويجعل المشاهد دائما في منطقة تحبس الانفاس .

ونشير هنا إلى ان الفيلم تم تصوير مشاهده الخارجية في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع الملكية للافلام التي تعتبر اليوم واحدة من اهم المنصات العالمية لاستقبال اكبر المشاريع السينمائية بالاضافة الى المركز السينمائي المغربي، فيما صورت بقية مشاهد الفيلم في العاصمة البريطانية.

ويبقى أن نشير الى ان النجمة روزاموند بايك تقدم في الفيلم أداءً عالي المستوى يرسخ حضورها ويؤكد على خطوطها البيانية التي راحت ترتفع وبشكل ملحوظ خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة ومنها افلام هوستلس وبيروت وصراع الجبابرة وغيرها ..

وفي المحطة الأخيرة نشدد على أننا في هذه التجربة امام سينما تحتفي بالصحافة وبالذات المراسلين الحربيين الذين يضعون حياتهم على اكفهم .

