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يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل رأس السنة بمدينة أبوظبي، بدولة الإمارات، وذلك يوم 31 ديسمبر المقبل.

تعد هذه السنة الرابعة التي يُحيي فيها الهضبة حفلات رأس السنة خارج مصر، ومن المحتمل أن يحيي ليلة الكريسماس يوم 25 ديسمبر المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، ويقدم الهضبة توليفة من أغانيه القديمة والحديثة التي يعشقها جمهوره ويتفاعل معها.

من جهة أخرى، يستعد دياب لطرح «مينى ألبوم»، جديد، بالتعاون مع شركة «روتانا»، من المقرر أن يحتوي على 5 أغنيات من الأغاني التي استبعدها من ألبوم «كل حياتى»، الذي طرحه مطلع الشهر الحالي، على أن تقوم شركة «روتانا» بتسويقه والدعاية له بمشاركة شركة «ناي فور ميديا» التى يمتلكها الهضبة.

يذكر أن آخر حفلات الهضبة، كانت بساحة ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، وكما هو الحال في حفلات عمرو دياب داخل مصر، يحرص جمهوره على حضور حفلاته في الخارج والتفاعل معه.

