عربيات ودوليات

تقدم وزير السياحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أواديس كيدانيان، بـ«اعتذار شديد» من مصر «رئاسة وحكومة وشعبا»، وذلك بعد تصريحات مسيئة أثارت موجة غضب. وفي بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، قال كيدانيان «خلال مقابلة صحافية مع جريدة الديلي ستار اللبنانية تحدثت عن دور الاعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة». وأردف قائلا «وقارنتها مثالا على ذلك في جمهورية مصر العربية حيث وردت عبارة تنم عن سوء تعبير ليس مقصودا..». وأضاف «لذلك أتقدم من جمهورية مصر العربية، رئاسة وحكومة وشعبا، باعتذار شديد، مؤكدا عمق العلاقة مع مصر، ومتمنيا الازدهار لهذا البلد العزيز».

