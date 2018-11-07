عربيات ودوليات

الدوحة - رويترز: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن المقاطعة السياسية والاقتصادية التي تفرضها دول عربية أخرى على بلاده أضعفت مجلس التعاون الخليجي في وقت تعاني فيه المنطقة من عدم الاستقرار لكنه أبدى أمله في أن تمر الأزمة.

واستعرض الشيخ تميم الإنجازات الاقتصادية لقطر على مدى العام المنصرم رغم العقوبات التي تفرضها أربع دول عربية منذ يونيو 2017 قائلا إن الدوحة ستحافظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأعرب الشيخ تميم بن حمد في كلمة أمام مجلس الشورى عن أمله في أن يُستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير مجلس التعاون الخليجي على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات وتضمن عدم تكرارها مستقبلا. وحذر من آثار طويلة للأزمة بقوله يعلّمنا التاريخ أن الأزمات تمر لكن إدارتها بشكل سيئ قد تخلّف رواسب تدوم زمنا طويلا.

وأضاف من المؤسف حقا أن استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي فى تحقيق أهدافه وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية، ما أضعف من قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر وهمش دوره الإقليمي والدولي.

في الشأن الداخلي، أكد الشيخ تميم أن الإعداد لانتخاب المجلس التشريعي جار على مستوى اللجان الوزارية ولجان الخبراء، وقال إن العملية تأثرت بالظروف التي تمر بها البلاد، ولكننا ماضون في تنفيذ هذا القرار.

وفي خطابه، دعا أمير قطر إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسام السياسي السائد منذ سنوات.

ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ما يخص الأزمة السورية، أكد الشيخ تميم حرص بلاده على أن تبقى سورية وطنا موحدا، ودعم الدوحة كافة الجهود التي تُبذل لإنجاح الحل السياسي.

وعن الأزمة اليمنية، أكد على موقف بلاده الثابت في احترام وحدة اليمن وأنه لا يوجد حل عسكري.

وفيما يخص ليبيا، شدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مواصلة دعم بلاده جهود حكومة الوفاق الوطني الليبية والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

