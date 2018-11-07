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الرياض- د. ب. أ: وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حجر الاساس لمفاعل نووي بحثي «منخفض الطاقة» الذي يحتوي على وقود من أكسيد اليورانيوم بنسبة تخصيب 2.1%. جاء ذلك خلال وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع حجر أساس سبعة مشروعات استراتيجية، في مجالات الطاقتين المتجددة والذرية، وتحلية المياه، والطب الجيني، وصناعة الطائرات. وتصدر مفاعل الأبحاث جملة المشروعات التي وضع ولي العهد حجر أساسها، خلال زيارته إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ويستهدف المشروع إنشاء أول مفاعل نووي بحثي في المملكة كما أن المفاعل المتعدد الأغراض سيسهم في تأهيل وتطوير قوى بشرية وكفاءات بحثية سعودية. وترتبط هذه القوى والكفاءات بقطاع العلوم والهندسة النووية وإجراء البحوث العلمية المتخصصة وتطوير الصناعة النووية ونقل تقنياتها دعمًا للمشروع الوطني للطاقة الذرية بالمملكة.

وتم وضع مواصفات المفاعل وتصميمه من قبل مختصي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (بمشاركة بيوت الخبرة العالمية).ويمتاز المفاعل بأعلى معايير الأمان الوطنية والدولية الخاصة بالمشاريع الهندسية النووية، التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشمل المشروع تصميم قلب المفاعل والوقود النووي وأنظمة التحكم ومراقبة الجودة وتقرير تحليل الأمان النووي. وتم تصميم المفاعل بحيث يحتوي على وقود من أكسيد اليورانيوم بنسبة تخصيب 2.1% بطاقة تصل الى 100 كيلوواط.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» أعلنت في أغسطس الماضي إكمالها جولة ناجحة لتفقد تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووي السعودي في شهر يوليو الماضي؛ وذلك بناء على طلب من السعودية. وقال رئيس فريق الوكالة الدولية إلى السعودية فوزيه باستوس في بيان» الرياض باتت مهيأة تمامًا لإنشاء أول مفاعل نووي في أراضيها.

وراجع فريق الوكالة الذي ضم -وفقًا للبيان- خبراء من البرازيل وإسبانيا وبريطانيا، إلى جانب موظفي الوكالة الدولية، وَضْع 19 بندًا تتعلق بالبنية الأساسية لإنتاج الطاقة النووية في السعودية. ولفت وفد الوكالة التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة في تقريره إلى أن السعودية تسعى إلى تنويع وزيادة قدراتها على إنتاج الطاقة؛ وذلك لضمان استمرار النمو الاقتصادي والتنمية.

