عربيات ودوليات

تصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «ماراثون السلام» الذي شارك فيه مع مجموعة من الشباب الحاضرين لفعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

ونقل المتحدث الرئاسي المصري، السفير بسام راضي، في صفحته على موقع «فيسبوك»، أمس، تصريحات السيسي، حيث رحب فيها بالشباب المشارك في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم. واعتبر السيسي أن «تنظيم مصر لهذا الحدث الضخم ينبع من يقين راسخ بأن الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الحضارات والثقافات والهويات هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية، حيث اسهم المنتدى في خلق أرضية مشتركة للأجيال الصاعدة من شباب العالم المتحمس والطموح لصناعة المستقبل لأوطانه والبشرية جمعاء على أسس السلام والتنمية».

