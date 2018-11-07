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رام الله- الوكالات: نفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد تقارير إعلامية أشارت إلى أن القيادة الفلسطينية وافقت على التهدئة مقابل إدخال أموال إلى غزة عن طريق إسرائيل، وقال إنه لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»عن الأحمد نفيه في تصريحات إذاعية أن تكون قضية دفع الأموال لإسرائيل لتمد قطاع غزة ببعض الاحتياجات قد تم تناولها خلال قمة الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اخيرا. كانت مصادر فلسطينية تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة «حماس» يقوم على قاعدة «الهدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس». ووصفت المصادر الاتفاق بأنه سيكون مؤقتا أو أوليا إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» يجري بعده توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل، يشمل صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» ويسمح بإعادة إعمار القطاع، وفتح جميع معابره بشكل كامل. الى ذلك أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان امس أن الكنيست الاسرائيلي سيجدد النقاش الاسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالاعدام على فلسطينيين منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر «بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء» 14 نوفمبر. وأضاف «وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها»، مشددا على «أنه بعد ذلك لن نتراجع او نتوقف حتى ننتهي من المهمة» ويحتاج القانون لاقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من «القوانين الاساسية». ووافق البرلمان الاسرائيلي في يناير في قراءة تمهيدية على مشروع القانون بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).

