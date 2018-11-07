عربيات ودوليات

حذر وزير شؤون القدس ومسائل حماية البيئة والتراث الثقافي الاسرائيلي، زئيف الكين من ان اسرائيل مستعدة لمهاجمة منظومات «اس-300» السورية في حال استهداف مواقع اسرائيلية ووصف الوزير نشر «اس-300» في سورية بالخطأ الكبير قائلا «الجيش السوري لايعرف دائما كيفية استخدام المعدات، التي تقع في ايديه، بشكل صحيح». ونقلت وكالة «سبوتينك» الروسية عنه القول «في حال عدم الاستخدام الصحيح قد يتم اسقاط طائرات مدنية. وقد يتم تعريض النقل الجوي في هذه المنطقة للخطر». وأشار الكين الى ان مدى «اس-300» كبير ويغطي كامل الأراضي الاسرائيلية.

