عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيعرض الأمن الأوروبي للخطر، مشيراً الى أنني عندما ارى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن منذ عدة اسابيع انسحابه من المعاهدة المهمة لنزع السلاح، فمن الذي سيصبح ضحية رئيسية لهذا القرار؟ اوروبا وأمنها.

ودعا الرئيس الفرنسي، الى انشاء جيش اوروبي لحماية القارة العجوز في مواجهة التهديدات.

وقال ماكرون في حديث لاذاعة أوروبا 1 الفرنسية بثته امس، لن نستطيع حماية الأوروبيين، ما دمنا لا نمتلك جيشا اوروبيا حقيقيا. ولفت الى التهديدات التي تشكلها روسيا على القارة الأوروبية، وأكد ضرورة ان تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها وبسيادية اكبر، دون الارتهان للولايات المتحدة.

وحذر ماكرون من صعود الشعبوية والقومية المتشددة في اوروبا.

وأشار الى احتمال تحقيق اليمين المتشدد فوزا كبيرا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في مايو، وشدد على ضرورة النضال ضد هذا الأمر.

ولفت ماكرون الى ان الاتحاد الأوروبي مشروع من اجل السلام والتقدم، لا مثيل له في تاريخ العالم. ورأى ماكرون ان العالم يصبح اكثر خطورة مع مرور الوقت. واعتبر ان قرارات الرئيس الأميركي في الآونة الأخيرة، تشكل تهديدا مباشرا لأمن اوروبا.

