عربيات ودوليات

بروكسل- د. ب. أ: طالب المفوض الأوروبي المختص بشؤون الجوار، يوهانس هان، بوقف رسمي للمفاوضات التي يجريها الاتحاد بشأن انضمام تركيا اليه. وقال السياسي النمساوي في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة امس «أرى انه سيكون اكثر صدقا لتركيا والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل السير في طريق جديد وانهاء مفاوضات الانضمام». وذكر هان ان التمسك بالمفاوضات السارية منذ عام 2005 يعوق حتى الآن الطريق نحو «شراكة استراتيجية حقيقية»، موضحا ان القرار في هذه المسألة لايزال في يد حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد. تجدر الاشارة الى انه لم تتوفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتى الآن اغلبية مؤيدة لوقف المفاوضات رسميا مع تركيا. وتبين فقط خلال مشاورات اجريت حول الأمر في يونيو الماضي ان المفاوضات متجمدة من الناحية العملية لكن من الممكن استئنافها حال حدثت تغيرات جذرية في تركيا. وترصد دول الاتحاد الأوروبي في هذا الاطار انتكاسات مثيرة للقلق للغاية في سيادة القانون والحقوق الأساسية وحرية الرأي في تركيا. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي تم اقراره في يونيو الماضي انه لايمكن غض الطرف عن التصدي للصحافيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الانسان والساسة المعارضين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا. وتعتبر ازمة الهجرة من اسباب التمسك بوضعية تركيا كدولة مرشحة للانضمام الى الاتحاد، حيث ترى العديد من الدول الأوروبية ان الغاء هذه الوضعية قد يعرض اتفاقية اللاجئين المبرمة مع تركيا للخطر واسهمت هذه الاتفاقية في خفض عدد المهاجرين الى اوروبا على نحو واضح مقارنة بالوضع عام 2015. وتنص الاتفاقية على اعادة الاتحاد الأوروبي لجميع المهاجرين الذين وصلوا الى الجزر اليونانية بطرق غير شرعية عبر تركيا الى تركيا مجددا، ويستقبل الاتحاد الأوروبي في المقابل من تركيا لاجئين سوريين، كما تحصل تركيا على مساعدات مالية من الاتحاد لدعم اللاجئين السوريين لديها.

