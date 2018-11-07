عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: بدأ الأميركيون امس الادلاء بأصواتهم في انتخابات نصفية حساسة تشكل اول اختبار مهم لفترة دونالد ترامب الرئاسية في ظل امكانية خسارته سيطرته على الكونغرس. ويدرك الجمهوريون مع فتح مراكز الاقتراع في الساحل الشرقي صباحا ان خسارتهم للأغلبية التي يتمتعون بها في مجلسي النواب والشيوخ ستعطل اجندة ترامب المعادية للأجانب والمثيرة للانقسامات على مدى العامين المقبلين.

وأمام الناخب الأميركي فرصة لتغيير مجلس النواب برمته (435 مقعدا) وثلت اعضاء مجلس الشيوخ الذي يضم مئة مقعد. وعلى مدى عامين، استفادت ادارة ترامب التي اتسمت بكسرها للقواعد التقليدية والفوضى احيانا من السيطرة الجمهورية على مجلسي النواب والشيوخ. لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقا على مواجهة معارضة ذات انياب.

ووفق معظم الاستطلاعات يملك الديموقراطيون فرصة حقيقية للفوز بالغالبية في مجلس النواب، لكن على الأرجح سيحتفظ الجمهوريون بالسيطرة في مجلس الشيوخ. لكن مع الغموض الذي يلف نسبة المشاركة وهو عامل رئيسي حاسم، اضافة الى عدم يقين الاستطلاعات من تأثير اسلوب ترامب على الناخبين، يعترف الحزبان بأنهما قد يكونان عرضة لمفاجأة ما.

وبعد حملة انتخابية اتهم الرئيس خلالها باثارة العنصرية عبر اشاراته المتكررة الى «اجتياح» لبلاده من قبل مهاجرين غير شرعيين يريدون ارتكاب عمليات اغتصاب وقتل، بلغ الاستقطاب بين اليمين واليسار في الولايات المتحدة ذروته. ورغم انه غير معني مباشرة بالاقتراع الا ان ترامب جعل من نفسه محور السباق برمته فتنقل في انحاء البلاد لاقامة تجمعات انتخابية شملت ثلاث ولايات يوم الاثنين وحده. واختتم ترامب مهرجاناته الانتخابية في كايب جيراردو في ميزوري، حيث تباهى بأن «الأجندة السياسية الجمهورية هي الحلم الأميركي».

ويرى الديموقراطيون الانتخابات من ذات المنظار التاريخي. وفي هذا السياق قال المرشح الديموقراطي بيتو اوروركي الذي ينافس السيناتور تيد كروز في تكساس الجمهورية تقليديا ان الناخبين «سيحددون ليس مستقبل تكساس فحسب بل مستقبل هذا البلد وليس مستقبل هذا الجيل وحده بل كل جيل قادم».

وفي كل تجمع انتخابي كان ترامب يردد «سنفوز.. سنفوز». لكنه اعترف من ولاية انديانا، المحطة الثانية من جولته الأخيرة الاثنين، بامكانية فوز الديموقراطيين بأغلبية في مجلس النواب. وعندما سأله الصحافيون عن تأثير ذلك على رئاسته اجاب «سيتعين علينا فقط عندها ان نعمل بشكل مختلف قليلا». وجرت العادة ان يخسر حزب الرئيس في عهده الأول مقاعد في الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية لكن الوضع الاقتصادي الجيد يميل الى ابقاء الأمور على حالها ما يعني ان ترامب سيتحدى من جديد النمط التاريخي. وأشارت ارقام جديدة صدرت عشية الاقتراع الى نمو في قطاع التوظيف بينما اعتبر ترامب ان الفضل يعود اليه في تعزيز وضع الاقتصاد الأميركي الذي اعتبره «الأنشط على الأرض». لكن الرئيس اثار قلق بعض الجمهوريين عندما شت عن هذه الرسالة في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للتأكيد على الحملة الأمنية المتشددة على المهاجرين غير الشرعيين. وأرسل ترامب آلاف الجنود الى الحدود المكسيكية واعتبر ان على عناصر الأمن اطلاق النار على المهاجرين الذين يلقون الحجارة عليهم، بينما اتهم الديموقراطيين بالتخطيط لتحويل البلد الى مستنقع للجريمة وتجارة المخدرات. ونجحت الخطابات التي تثير الخوف من الأجانب وتعزف على وتر القومية الأميركية في ايصال رجل الأعمال الملياردير الى السلطة عام 2016 بعد فوزه على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون. لكن نبرته ادت كذلك الى نفور الكثير من الأميركيين.

وشن برني ساندرز الشعبوي اليساري الذي يشعر البعض ان فرصه في الفوز على ترامب كانت افضل من فرص كلينتون كمرشح عن الحزب الديموقراطي في 2016 هجوما على الرئيس واصفا اياه بأنه «كاذب بشكل مرضي». وقال ساندرز عبر اذاعة «سيريوس اكس ام بروغريس» عن ترامب «انه متحيز جنسيا وعنصري ويعاني من رهاب المثليين ورهاب الأجانب ومتعصب دينيا. يحاول القيام بما لم نشهده مطلقا في تاريخ هذا البلد الحديث. يحاول كسب الأصوات عبر خلق انقسامات في اوساط الشعب الأميركي بناء على اصل كل منا».

ويشيد انصار ترامب وهم عادة من البيض المتشددين بأسلوبه حيث يهتفون دعما له عندما يتلفظ بعبارات مهينة بشكل صادم بحق معارضيه او يرمي اتهامات خاطئة من الناحية الواقعية. لكن حتى بعض الجمهوريين شعروا بالذعر عندما اتُهم احد انصار ترامب المتحمسين في فلوريدا بارسال قنابل مصنعة يدويا الى اكثر من عشرة ديموقراطيين رفيعين وغيرهم من الشخصيات والجهات البارزة المناهضة لترامب. وبعد ايام، اطلق مسلح النار على مصلين داخل كنيس يهودي ما اسفر عن مقتل 11 شخصا ويعتقد ان المهاجم انتقد اليهود عبر الانترنت متهما اياهم بنقل «غزاة» من اميركا الوسطى الى الولايات المتحدة، وهي لغة تتشابه الى حد بعيد مع تصريحات ترامب المعادية للمهاجرين القادمين من المكسيك.

