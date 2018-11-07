عربيات ودوليات

واشنطن - طهران - الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه يريد فرض عقوبات على النفط الايراني تدريجيا مشيراً الى مخاوف من صدمة في اسواق الطاقة وزيادة الأسعار العالمية. وقال ترامب للصحافيين في مقر قاعدة اندروز الجوية ان الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على ايران «هي الأقسى على الاطلاق، لكن نريد المضي بشكل ابطأ قليلا، لأنني لا اريد ان يكون هناك ارتفاع في اسعار النفط العالمية».

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على ايران الاثنين حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف الا ان العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول، حسب ما اعلنت الخارجية الأميركية. وتابع ترامب «فيما يتعلق بالنفط، الأمر مهم جداً. فرضنا اشد عقوبات على الاطلاق، لكن بالنسبة للنفط نريد ان نسير بوتيرة ابطأ قليلا لأني لا اريد ان ارفع اسعار النفط في العالم». وأضاف «هذا لا علاقة له بايران.. بامكاني ان اخفض صادرات النفط الايراني الى صفر على الفور لكن هذا سيسبب صدمة في السوق. لا اريد ان ارفع اسعار النفط». من جهته قال بريان هوك، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بشأن ايران، في مقابلة مع قناة «العربية» ان ايران تمثل تهديداً للسلام والأمن. وذكر ان الادارة الأميركية تنتهج خطة شاملة لمواجهة نشاطاتها الارهابية وستُفعِّـل العقوبات وموارد اخرى لردعها.

وحذر هوك من ان العقوبات على ايران ستتضاعف اذا حاولت الافلات منها كما ستطال كل الدول التي تتعامل مع طهران، مضيفا «ستفرض الادارة عقوبات جديدة ونحن نتوقع ان ايران ستحاول الافلات من العقوبات واذا فعلت هذا فاننا سنفرض مزيداً من العقوبات سواء كانت على ايران او على دول اخرى تتعامل معها».

وأشار هوك الى ان هنالك تنسيقاً مع السعودية والامارات في المحافظة على استقرار الأسعار وضمان الطلب للنفط بعد العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على ايران. في غضون ذلك اصدرت الخارجية الأميركية بياناً حول عقوبات اضافية تشمل تقييد البرنامج النووي الايراني لمنع النظام الايراني من احتمال امتلاك اسلحة نووية. وجاء في البيان ان قيودا اضافية ستفرض على برنامج ايران النووي بما فيه اعادة تصنيف منظمة الطاقة الذرية الايرانية و23 شركة تابعة لها على قائمة العقوبات. وأكدت الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الا تقترب ايران ابداً من امتلاك سلاح نووي. وذكر البيان انه ابتداءً من 5 نوفمبر ستتم مواجهة اي نوع من التعاون النووي مع ايران بالعقوبات، باستثناء الأنشطة المحدودة التي تُمنح الاعفاءات من اجلها. غير ان الخارجية الأميركية اكدت ان واشنطن تسمح بمشاريع نووية ايرانية محدودة ضمن برنامج حظر الانتشار النووي في مفاعلات اراك وبوشهر وفوردو شرط استمرار المراقبة الدقيقة لضمان الشفافية والحفاظ على القيود المفروضة على ايران. في المقابل حضت ايران منظمة الأمم المتحدة على اتخاذ اجراء بشأن قرار الولايات المتحدة باعادة فرض عقوبات عليها ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية و«غير مسؤولة».

