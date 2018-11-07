عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس اعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على ايران، ووصفها بأنها خطوة تخل بتوازن العالم. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول: «العقوبات الأميركية على ايران خطأ، بالنسبة لنا هي تهدف الى الاخلال بتوازن العالم، ونحن لا نريد ان نعيش في عالم امبريالي».

كما اكد ان العقوبات الايرانية تتناقض مع القانون الدولي والدبلوماسية. ووفقا للبيانات التركية، فان ايران كانت اكبر مورّد للنفط الخام الى تركيا في 2017، حيث ضخت 11.5 مليون طن من الخام مقارنة بـ 6.9 ملايين طن في 2016. وتجدر الاشارة الى ان تركيا واحدة من ثماني دول منحتها واشنطن اعفاءات مؤقتة تسمح لها بمواصلة استيراد النفط الايراني. وقال اردوغان «موقفنا من العقوبات كان دائما واضحا، وخاصة في الأمور المتعلقة بالنفط... لن نلتزم بمثل هذه العقوبات».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين ايران ومجموعة «5+1» التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الى جانب المانيا. كما اعلن فرض عقوبات في اغسطس الماضي استهدفت بشكل اساس القطاع المصرفي الايراني في حين دخلت الاثنين المرحلة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة.

من جهته انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو امس تجديد الولايات المتحدة العقوبات على قطاعي النفط والشحن في ايران قائلا انه من الخطر عزل ايران ومن الظلم معاقبة شعبها.

