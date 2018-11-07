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اذا كنت من الأشخاص الذين وضعت أسماؤهم في قائمة الراسبين في اختبار قيادة السيارة من أول مرة، فأنت بلا شك ذو شأن عظيم، وفقا لدراسة حديثة.

وذكرت احدى الدراسات أن الأشخاص الحاصلين على مؤهل دراسي جامعي أو مؤهل دراسي بعد الجامعة يكونوا في قائمة الراسبين في اختبارات قيادة السيارة من أول مرة مقارنة بأعداد الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات كبيرة.

وأشارت الدراسة الى أن هؤلاء الراسبين يكونون أكثر ذكاء ولديهم مهارات مميزة، برغم أنهم فشلوا بأول تجربة من اختبار قيادة السيارة.

وأجرت احدى شركات التأمين بحثا لـ 1564 شخصا يملكون رخصة قيادة بريطانية، ووجدت أن 59 في المئة من الذين لم يحصلوا على مؤهلات حصلوا على رخصة القيادة من أول مرة، فيما فشل نحو 51 في المئة من الأشخاص ذوي المؤهلات العليا.

ووجدت الدراسة أن 6 من بين 10 أشخاص بدون مؤهلات اجتازوا اختبار القيادة من أول مرة، فيما وصلت نسبة الحاصلين على رخصة القيادة لمن هم على وشك انهاء دراستهم الجامعية 48 في المئة، وخريجي الجامعات بنسبة 47 في المئة.

ووفقا لصحيفة «الاندبندنت» البريطانية، فان الدراسة تحدثت أن النجاح في المرة الأولى ليس معيارا بشأن القدرة على القيادة في نهاية المطاف.

وأضافت: «العديد من المهارات الأساسية التي نحتاجها لتجهيز أنفسنا في القيادة يتم تعلمها على مر السنين مع بناء خبرتنا على الطرق».

