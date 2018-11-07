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30 يوما فقط، وقد لا تتمكن من تصفح موقعك المفضل، هذا أبرز ما كشفت عنه تقارير صحافية عدة، حول التحديث الجديد الذي أطلقته شركة «غوغل» الأميركية.

وكشف موقع «فرست بوست» التقني المتخصص أن «غوغل» بصدد طرح تحديث جديد لمتصفح الانترنت الأشهر في العالم «غوغل كروم»، والذي قد يعاقب عددا كبيرا من المواقع، ويجعلها تواجه شبح الاغلاق بصورة كاملة عبر الانترنت.

ووجهت «غوغل» تحذيرا الى أصحاب المواقع، بأن نهاية ديسمبر، هو المهلة الأخيرة، كي يزيلوا من على مواقعهم الاعلانات المسيئة، والا سيواجهون شبح الاغلاق. وطالبت «غوغل» أصحاب المواقع، بضرورة فلترة وازالة جميع الاعلانات المسيئة من على صفحات مواقعهم بصورة كاملة، حتى لا يتعرضوا لعقوبات من خلال تحديث «غوغل كروم» الجديد الذي ستطلق عليه «كروم 71»، الذي سيتم طرحه رسميا نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار الموقع التقني الى أن تحديث «كروم 71»، يمكن أن يتسبب في فوضى «انترنت» عارمة، خاصة وأن عددا كبيرا من مواقع الانترنت يعتمد على الاعلانات العشوائية، كمصدر للربح، والتي يكون عدد منها مسيئاً بطبيعة الحال.

