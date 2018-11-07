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توصل خبراء وباحثون من جمعية القلب الأميركية، الى أن الاستهلاك اليومي للمكسرات يمنع زيادة الوزن ويحسن من عمل القلب.

الدراسة التي شملت 126 ألف رجل و امرأة لم يعانوا من أي أمراض مزمنة لمدة أربع سنوات، وتناولا المكسرات بشكل شبه يومي في هذه المدة.

وتبين بأن تناول 30 غراما من المكسرات لن يضر أبدا، بل سيساعد في محاربة السمنة، وأضاف الباحثون الى أن تناول المكسرات بشكل كبير سيسهم بزيادة الوزن.

وتحدث ليو اكسياوران أحد القائمين على الدراسة، بأنه غالبا ما يرى الناس بأن المكسرات غنية بالدهون و السعرات الحرارية ولذلك نادرا مايعتبرونها وجبات خفيفة صحية، لكنها في الواقع تزيد من الوزن و تحسن الصحة.

كما أكد العلماء بأن تناول المكسرات يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب و الاوعية الدموية، ولكن يجب أن يتم ذلك بكميات محدودة.

