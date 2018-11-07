عبدالعزيز محمد علي الكندري، (57 عاماً)، شيع، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ق4، ت: 50070570، النساء: غرناطة، ق1، ش4، ج3، م336، ت: 99437722

فاطمة عبدالعزيز سالم الدوسري، زوجة راضي عطية الحربي، (64 عاماً)، شيعت، الرجال: صباح السالم، ق4، ش17، م41، ت: 66687136، النساء: العارضية، ق3، ش4، م27، ت: 94722889

عبدالعزيز علي حسين الخضري، (72 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: النزهة، ق3، ش37، م6، ت: 99611053، النساء: غرب مشرف، ق3، ش306، م12، ت: 25381160

عزيز شالح ضحوي الشمري، (61 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة الجهراء، الرجال: النعيم، ق1، ش16، م13، بجانب مواقف مدرسة ابن طفيل المتوسطة، ت: 99209939، النساء: الجهراء، العيون، ق2، ش7، م77، ت: 65967070

محمد فالح المعيكل العجمي، (56 عاماً)، شيع، الرجال: القرين، ق1، ش22، م26، ت: 99711720، النساء: فهد الأحمد، ق2، ش202، م23

فاطمة محمود علي سعود، أرملة حربي جازع العازمي، (71 عاماً)، شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق5، ش505، م39، ت: 99709968، النساء: بيان، ق8، الشارع الأول، ج8، م44، ت: 50322332

إنا لله وإنا إليه راجعون