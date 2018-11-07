أول النهار

كشف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية المنتهية مهامه د.علي عنايتي عن وصول سفير بلاده الجديد محمد الايراني الى الكويت لتسلم مهمته في الكويت منتصف الشهر الحالي.

وأعرب عنايتي الذي سيغادر الكويت السبت المقبل متوجها الى بلاده بعد قضائه اكثر من اربع سنوات ممثلا لبلاده عن سعادته لتمثيل ايران في الكويت، مشيرا الى أنه لاقى ترحابا رسميا وشعبيا واصفا هذه التجربة بالمهمة.

وقال عنايتي ان المدة التي قضاها بالكويت انطلقت من متانة العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى ان المجال الشعبي كان له اثر واضح في التفاعل مع المجتمع من خلال زيارة الدواوين والأفراح ومجالس العزاء والتي سهلت عملنا في الشارع الكويتي حيث وجدت نفسي بين اهلي.

وأشار عنايتي خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالكويت الى الدور المحوري المهم الذي قامت به لجنة الصداقة الكويتية - الايرانية برئاسة د.عبدالرحمن العوضي في توطيد العلاقات بجناحيها الرسمي الحكومي والشعبي الاجتماعي، مشيرا الى وجود نظير لهذه الرابطة في ايران.

وأضاف عنايتي لقد عقدنا مع المسؤولين في وزارة الخارجية لقاءات عدة وخطونا خطوات كثيرة والسفير الجديد سيخطو خطوات اكثر.

واشار عنايتي ان زيارة سمو الأمير الى ايران في 2013 وزيارة الرئيس الايراني للكويت بالاضافة الى زيارات لوزير الخارجية كانت علامات في سبيل التعاون بين البلدين وسنستمر في هذا التعاون الى أعلى حد ممكن. وحول ما اذا كان في اللقاءات الرسمية قد تطرق الى موضوع اعادة عدد البعثة الايرانية الى ما كانت عليه سابقا قال عنايتي لم نتطرق الى ذلك لان العلاقات بين البلدين على مستوى السفراء والتخفيض كان على العدد وهو قرار كويتي ونحترمه، مثمناً ترحيب الكويت بالسفير الجديد محمد الايراني كما ان السفير الكويتي في ايران مجدي الظفيري مازال يحضر مع الوفود واللقاءات ولم نتطرق الى عودته أو وجود أي سفير آخر.

وحول العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ ضد ايران قال عنايتي انها ليست جديدة على ايران وهي أداة استعملت للضغط طوال الاربعة العقود الماضية وهي عقوبات ظالمة وجائرة واحادية ولا تحظى بأي شرعية دولية.

وأضاف ان العقوبات هذه المرة بفعل فاعل هو الرئيس الأميركي الذي خرج من الاتفاق المرحب به من المجتمع الدولي، لافتا الى أن العقوبات المصرفية والنفطية كانت موجودة قبل سنوات وتمكنت ايران من معايشة سوق الطاقة وبالتالي فان العقوبات هي ضغط نفسي ممزوجة بالأمر الاقتصادي ولن نستسلم لها.

واكد ان ثلث الميزانية الايرانية فقط يعتمد على النفط والبقية من موارد عدة غير نفطية، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون يصل الى 20 مليار دولار ومع العراق 10 مليارات دولار.

وتمنى السفير عنايتي التوفيق لنظيره الجديد محمد الايراني ومتابعة ملفات عده منها نقل الدفعة الثالثة من المسجونين الايرانيين الى وطنهم ومواصلة بحث موضوع التأشيرات للايرانيين والاهتمام بالجالية التي يصل عددها في الكويت الى 40 الف ايراني.

