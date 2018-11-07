وطن النهار

اكد نائب وزيرالخارجية خالد الجار الله أن ما حملته عن حديث عن الخلاف الخليجي نابع من امل بطي صفحة الخلاف، مشيرا الى ان كلمة الكويت في افتتاح اعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد صباح امس بفندق الشيراتون بمشاركة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بأن هذا الخلاف مهما طال فهو عابر ولدينا ثقه مطلقة بحكمة قادتنا بتجاوزه واحتوائه والانطلاق الى آفاق مشتركة لمستقبل دول الخليج وهو خيارنا وقدرنا.

وفي ما يتعلق بموعد ومكان انعقاد القمة الخليجية القادمة قال الجارالله: اننا لا نستطيع ان نؤكد انها ستعقد في الرياض ولكننا نتطلع ان تعقد في موعدها وان نحافظ على دورية قمتنا الخليجية ونحافظ على تفعيل آليتها واجتماع المجلس الاعلى لقادة دول المجلس.

وفي رده على سؤال ما اذا كان قد لمس مؤشرات إزاء حل الخلاف من خلال الوفود المشاركة قال الجارالله لمسنا بتفاؤل كبير من خلال الاجواء التي سادت الاجتماع وما قبله تشي بتفاؤل على طي صفحة الخلاف.

وحول فحوى الاجتماع اجاب ان اجتماع الدورة الثامن عشر للجنة الوزارية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك كان اجتماعا ناجحا حيث تم استعراض القرارات التي لم تنفذ لاكثر من سبب يخص كل جولة من الدول وهذا الشيء طبيعي وكنا نحاول ان نتجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذها.

وأضاف: استطعنا ان نحقق الكثير من الإنجازات، لافتا الى وجود العديد من القرارات التي لم تر طريقها الى التنفيذ بفعل عمل اللجنة والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبتفاعل مع اللجنة استطعنا ان نحقق انجازات وتقليص عدد من تلك القرارات غير المنفذة.

وتابع الجارالله كلامه استطيع القول ان هذه اللجنة تمثل حيوية وديناميكية لمجلس التعاون منذ 2008 وانجزوا الكثير من القرارات المهمة وستواصل اللجنة الاجتماعات والعمل حرصا من القادة ومنها على مسيرة المجلس.

ليكون كيانا قادرا على مواصلة تحديات ندرك جميعا ابعادها وخطورتها.

وحول التزام الكويت بالعقوبات الاميركية على ايران اوضح الجارالله اننا نؤكد باستمرار ان ما نطلبه من الاصدقاء في ايران هو الالتزام بالعلاقات الطبيعية التي تقوم على اسس واضحه وعلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعندما نلتزم بهذه الاسس والمبادئ والمعايير في العمل فلن يكون هناك حاجة لعقوبات على الاطلاق.

وحول تأثير العقوبات الأميركية ضد إيران على الكويت خصوصا في المجال النفطي أجاب نتمنى أن لا تؤثر هذه العقوبات وخصوصا في القطاع النفطي.

الأمين الخليجي

وحول ما يثار من توقعات بتوليه منصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي خلفا للزياني قال: يشرفني ان اخدم المجلس الخليجي وان اكون على رأس جهاز الامانة العامة لكنني اثق ثقة مطلقة بإمكانات الزياني فهو لا يزال امامه ثلاث سنوات وهو قادر على العطاء وسوف يثري عمل الامانة والى ان يحين موعد اختيار من يخلفه سيكون لكل حادث حديث.

وفيما يتعلق بآخر تطورات الناتو العربي اوضح الجارالله ان هذا الموضوع يأتي في اطار مقترحات قدمت من الولايات المتحدة لاقامة تحالف في الشرق الاوسط، مضيفا ان هناك مقترحا وافكارا كثيرة وقد درسنا هذه الافكار وعقدت عدة اجتماعات في واشنطن ومجلس التعاون بالاضافة الى الاردن ومصر والموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة، لافتا الى اننا بأمس الحاجة ان نكون في هذه المنطقة وهذه الظروف ضمن تحالف يضمن أمننا.

وفي رده على سؤال الى متى ستبقى الكويت ثابتة على موقفها من التطبيع مع إسرائيل قال الجارالله عندما يكون الحديث عن هذا الموضوع دائما نستذكر كلمة الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح -رحمه الله- ان الكويت ستكون آخر من يطبع مع إسرائيل.

وفيما يتعلق بأي اجراءات جديدة لتعويض انخفاض صادرات النفط من المنطقة المقسومة بعد تطبيق العقوبات الاميركية الجديدة على ايران قال ان موضوع المنطقة المقسومة امر مختلف لايزال قيد البحث مع الاشقاء في السعودية ونتأمل ان نصل في القريب لنهاية هذا الخلاف مع الاشقاء لنتمكن من استئناف الانتاج حيث اننا بأمس الحاجة له.

ونفى الجار الله ان تكون الكويت طالبت الحكومة التركية بتسليم متهمين محكوم عليهم حكما نهائياً وقال هذا غير صحيح وهذا كلام صحافة.

وبخصوص توجه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن قال: سيئ جدا ما يحدث في اليمن حيث نعاني كما يعاني الأشقاء في اليمن من ويلات هذه الحرب وهناك مؤشرات نتمنى أن تكون إيجابية وتسير نحو انهاء الصراع بالاتجاه الصحيح، مشيرا إلى وجود تصريحات من قبل وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين تدعو إلى التفاؤل.

واضاف: عندما تتحدث الولايات المتحدة فلا اعتقد أن يكون من فراغ بل هناك جدية من قبل الأمريكان لدفع المفاوضات أو استئنافها وبالتالي أتمنى أن يتمكن المبعوث الاممي غريفث من وضع آلية جديدة لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بما يقود إلى طي الحرب ووضع حد لهذا الصراع ومعاناة الشعب اليمني، مؤكدا استعداد الكويت لاستضافة الأطراف اليمنية في حال ما توصل الجانبان إلى اتفاق نهائي.

زيارة بروكسل

وحول زيارته المتوقعة إلى بروكسل وافتتاح مكتب الكويت في الناتو قال: كما هو معروف ان الكويت وقعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون معه حول مختلف المجالات سيتم تفعيلها أثناء هذه الزيارة بمشاركة جهات عدة من الكويت، ناهيك عن افتتاح مكتب الكويت في الناتو.

وحول انعقاد لجنة التشاور السياسي الكويتي الروسي افاد نتطلع لزيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف الكويت قريباً، ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاورات التي تجرى بين البلدين، وقد سبق ذلك اجتماعات في روسيا والكويت بخصوص التعاون والقضايا الثنائية بيننا وما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية ونحن نحتاج إلى مثل هذه المشاورات مع الاصدقاء في الاتحاد الروسي ونتطلع بتفاؤل وان تكون نتائج المشاورات إيجابية وتعود بالمصلحة للبلدين.

الكيان الخليجي

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الخلاف الذي يعانيه مجلس التعاون الخليجي لا يمكن اخفاؤه او التقليل من اثاره وندرك انه عابر مهما طال ولكننا نجحنا ازاءه في ان نضعه في الاطار الذي نحفظ به مسيرة عملنا المشترك متجاوزين تداعياته وانعكاساته على هذه المسيرة لنحافظ على مكاسب تحققت لنا عبر عقود من الزمن ولنؤكد للعالم أجمع اننا مازلنا نؤمن بأن تجربة مجلس التعاون والعمل في اطاره يمثل قدرنا وسبيلنا لمواجهة ماهو ماثل امامنا من تحديات تستهدف امننا واستقرارنا ووجودنا.

وتابع انه رغم الظروف التي تمر بها مسيرة عملنا الخليجي المشترك ورغم الغيوم الداكنة التي لبّدت سماء هذه المسيرة والمحيطة بنا الا ان املا كبيرا ان يشفع لنا في مواجهة هذا التحدي حيث اننا ننعم بحكمة قادتنا ورؤاهم السديدة لنتجاوز ذلك التحدي فضلا ان الاجتماع هذا والاجتماعات الوزارية الاخرى التي ستعقد في الكويت والتي تمثل بارقة امل تنبئ بان مسيرة عملنا الخليجي المشترك ستبقى قادرة على العطاء والتفاعل مع مصالح ابناء دول مجلس التعاون.

واوضح ان اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون سجلت في اطارها اليوم نجاحات مشهوده ومستمرة على مر السنوات التسع الماضية في مسيرة متابعة وتنفذ القرارات ذات العمل الخليجي المشترك تعكسها الإحصاءات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي نأمل ان يشكل اجتماعنا هذا اضافة مهمة في مسيرة عمل لجنتنا.

وقال: «ونحن على مشارف انعقاد للدورة 39 للمجلس الأعلى فإننا نتطلع بأمل وتفاؤل بانعقاد هذه الدورة لنواصل معا المسيرة المباركة ولنحفظ دورية انعقاد قممنا الخليجية لكل ما يمثله ذلك من حرص واصرار.

وذكر ان اللجنة تأسست وفق رؤية ثاقبة وحرص مشهود لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط عام 2008 مقدرا لكم تلبية الدعوة لعقد هذا الاجتماع والذي يعكس رغبة صادقة وسعي حثيث وحرص على استمرار هذه الالية الفاعلة التي وضعها القادة لضمان تطبيق جميع القرارات حرصا منهم على هذا الكيان لما يدعم العمل الخليجي المشترك ويعزز من انجازاته ويكرس اهميته الاستراتيجية.

ورحب الجارالله خلال كلمة بضيوف الكويت معربا عن شكره العميق للامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني ولجهاز الامانة العامة على الجهود المشهودة.

ومن جانبه اعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن شكره لسمو امير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

واضاف ان قادة دول المجلس اطلعوا في لقائهم التشاوري السابع عشر والذي عقد في الرياض في مايو 2017 على قرارات وتوصيات اجتماعكم السابع عشر في المنامة من الشهر.

وقرروا الموافقة على ما جاء في قرارات اللجنة في اجتماعها السابع عشر كما حثوا الدول الاعضاء على استكمال اصدار الادوات التشريعية لما تبقى من قرارات العمل المشترك على ان تقوم الامانة العامة وبالتنسيق مع الدول الاعضاء باستكمال عقد الورش التعريفية بقرارات العمل المشترك في الدول الاعضاء.

واشار الى انه بناء على قرار قادة دول المجلس بتنظيم اسابيع خليجية تقام سنويا لتعريف مواطني دول المجلس بانجازاته تم يوم امس افتتاح فعاليات ايام مجلس التعاون التي تستضيفها الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون متوجها ببالغ الشكر والامتنان الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على رعاية الوزارة ودعمها واهتمامها لهذه الفعاليات التي تتضمن ورش عمل وندوات ولقاءات في جميع مجالات العمل المشترك.

ولفت الى ان حرص القادة الخليجيين على ضرورة الاسراع في اصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك خلال عام واحد من اصدار القرار ماهو الا دلالة واضحة على حرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ.

واختتم ان الامانة العامة انتهت من إعداد النظام الآلي للقرارات والذي يختص بأرشفة وتوثيق وترقيم ومتابعة لجان العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، يذكر ان الاجتماع تخلله افتتاح موقع الكتروني خاص بأرشفة وتوثيق قرارات القمم الخليجية وما تم انجازه كما عقدت جلسة مغلقة بعد ذلك.

