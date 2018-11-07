وطن النهار

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن هناك «خفافيش وجبناء» يقفون وراء حسابات وهمية لاثارة الفتن حذر منهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في نطقه السامي حيث دعا سموه إلى إصدار التشريعات اللازمة لضمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لما يضمن أمن المجتمع ووحدته والنأي به عن الفتن والمساس بكرامة الناس.

جاء ذلك خلال رد الجارالله على سؤال عقب ترؤسه الاجتماع الـ18 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك حول ما أشاعه حساب وهمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف الجارالله ان ما جاء في الحساب الوهمي المدعو «بحراك» من إساءة بحقي فهو محض ادعاء وكذب وتلفيق وينبئ عن سلوك دنيء يهدف إلى الفتنة وتحقيق مآرب خبيثة «ولن اتردد في اللجوء إلى الوسائل القانونية في ملاحقة مثل هذه الحسابات ومن يقف وراءها».

واستشهد في رده بالآية الكريمة «يا أيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

