وطن النهار

فيما قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل أمس في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قدرة الدولة بما لديها من إمكانات لمواجهة أي طارئ.. مشدداً على جهوزية القطاعات الأمنية المختلفة والأجهزة المعنية الأخرى على التعامل مع الموجة الغزيرة لهطول الأمطار.

وأوضح سموه أنه اطلع عن كثب على الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والجهود المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإدارة العامة للإطفاء والجهات المعنية في التعامل الفوري والمباشر مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح لغرفة اتخاذ القرار بمقر وزارة الداخلية للاطلاع عن قرب على مدى جهوزية واستعدادات وإمكانات القطاعات الأمنية والأجهزة المعنية الأخرى للدولة للتصدي لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف سموه أن قرار تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والمدارس اليوم جاء لمنح رجال الأمن والجهات المختصة المجال للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية، مشيراً سموه إلى أن البلاد تمر بموجة هطول أمطار غزيرة وصل منسوبها إلى 57 مليمتراً، منوهاً إلى احتمال استمرارية هطول الامطار على مدار اليومين القادمين.

وأوضح أن الجهات المعنية جاهزة لأي ظروف طارئة تتعلق بسوء الأحوال الجوية وأن أي تقصير من أي الجهات سيواجه بكل حزم وشدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سموه اطلع على إيجاز من القيادات الأمنية المختصة عن الإجراءات الميدانية المتخذة وكيفية التعامل الفوري مع البلاغات التي وصلت إلى أكثر من ألف بلاغ تم تحويلها إلى جهات الاختصاص والتدابير التي تم اتخاذها من جانب الجهات المختصة لمواجهة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وانتشار فرق الدفاع المدني ودوريات المرور والامن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة على جميع المحاور والطرق الرئيسة والفرعية على مدار الساعة لتقديم جميع المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية.

وأصدر سمو رئيس مجلس الوزراء تعليماته في هذا الاجتماع بعدم الاكتفاء باحالة المسؤولين عن مشكلة الامطار إلى التقاعد فقط بل يجب تشكيل لجنة تحقيق معهم واحالة أي مقصر إلى النيابة العامة.

من جانب آخر، اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انس الصالح أمس قرارا باحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان الى التقاعد اعتبارا من امس وذلك بناء على طلب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي.

