وطن النهار

أكدت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عدم حصول أي إصابات أو حالات وفاة نتيجة الأحوال الجوية وهطول الأمطار التي شهدتها البلاد.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة لـ«كونا» إن ادارة الطوارئ الطبية اتخذت جميع الاستعدادات بشأن التعامل مع حالت الطقس التي تشهدها البلاد.

وأكد الجلاهمة ان ادارة الطوارئ الطبية على تواصل دائم مع جهات الطوارئ الأخرى متمثلة في الإدارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية و خبراء الأرصاد الجوية لمتابعة مستجدات حالة الطقس في البلاد.

وأوضح أنه تم استقبال 205 حالات طارئة منهم 157 حالة ربو وقلب وتم التعامل معهم والاطمئنان عليهم وعلى صحتهم، مشيرا إلى ان اكثر الحالات المرضية «منزلية».

وأكد أنه تم توفير 74 مركز اسعاف وتم ابلاغهم بأن يكونوا على اعلى حالة استعداد قصوى لأي بلاغ يرد اليهم، مبينا أن سبب التأخير لبعض سيارات الإسعاف هو نتيجة سوء الاحوال الجوية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل اسهم بتقليل نسبة الازدحام والحوادث في الطرق.

