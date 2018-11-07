وطن النهار

بناء على توجيهات وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح واستجابة لقرار مجلس الوزراء بخصوص تعطيل جميع الوزارات والمرافق الحكومية ليوم أمس الثلاثاء السادس من نوفمبر الحالي، اعلنت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة د. رحاب الوطيان عن اعتماد 42 مركزا صحيا بجميع المناطق الصحية للعمل اليوم «أمس» الثلاثاء بنظام الخفارات.

وذكرت الوطيان في تصريح صحافي ان مراكز الرعاية الاولية التي تعمل بنظام الخفارات في منطقة العاصمة الصحية هي: «مركز علي ثنيان الغانم- الصليبيخات- مركز الاحقاقي «الدعية»- مركز الصقر «العديلية» - مركز منيرة العيار «كيفان»- مركز عبدالله العبدالهادي «اليرموك».

وافادت بان مراكز الرعاية الاولية التي تعمل بنظام الخفارة في منطقة حولي الصحية هي، «مركز محمود حاجي حيدر «الجابرية» - مركز السالمية الغربي مركز سلوى - مركز الرميثية التخصصي - مركز بيان - مركز السلام- مركز صباح السالم الجنوبي».

وتابعت : اما مراكز الرعاية الاولية التي ستعمل بنظام الخفارة في منطقة الفروانية الصحية هي «مركز عبدالله المبارك - صباح الناصر - الفردوس الجنوبي - العارضية الجنوبي - الرابية - مناحي العصيمي - الجليب الجنوبي - الاندلس - الفروانية الغربي»، وبالنسبة لمنطقة الجهراء الصحية فإن المراكز التي ستعمل بالخفارة هي «سعد العبدالله قطعة 2 - مركز الجهراء الصحي - مركز القصر - الصليبية الجنوبي - مركز الواحة - مركز العبدلي». واشارت الى ان مراكز الرعاية الاولية التي ستعمل بنظام الخفارة في منطقة الاحمدي الصحي هي «مركز الرقة - بنيدر - الصباحية الغربي الفحيحيل التخصصي - علي صباح السالم الجديد - الوفرة - صباح الاحمد - الخيران - الخيران السكني - الظهر - الفنطاس - هدية - مبارك الكبير الغربي - ابوفطيرة»

