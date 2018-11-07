وطن النهار

قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي ان ما حصل لشبكة الطرق جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد فجر أمس الثلاثاء امر لا يمكن السكوت عنه وسيتم التحقيق بهذا الشأن ومحاسبة المقصرين في حال وجود تقصير.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرومي لـ (كونا) على هامش اجتماع طارئ عقده مع قيادات وزارة الاشغال العامة والبلدية والهيئة العامة للطرق بحضور ممثلين عن ادارتي المرور والاطفاء.

وقال الرومي ان ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي أمر لا يمكن السكوت عنه وأن هناك مسؤولية تقع على عاتق القياديين في وزارة الأشغال وهيئة الطرق.

وأكد انه سيتم التحقيق في هذه المسألة من خلال لجنة تحقيق محايدة لبيان أي تقصير من قبل أي مسؤول أو موظف وسيتم محاسبة المقصرين ان تبين وجود تقصير.

وأعرب الرومي عن شكره للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري لتلافي المشاكل المرورية التي نتجت عن كمية الأمطار التي هطلت على البلاد فجر اليوم أمس والتي استمرت من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا بكميات متفاوته بلغ أقصاها 57 ملليمتر في بعض المناطق.

وطلب الرومي من الجهات التابعة اعداد تقرير مفصل عن الأمور التي تمت لمواجهة هذه الحالات والاجراءات التي ستتم لتلافي مثل هذه الحالات مستقبلا.

