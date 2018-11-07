وطن النهار

قالت بلدية الكويت ان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير تقوم حاليا بفتح الطرق المغلقة وسحب المياه من الشوارع وتنظيفها جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد فجر أمس.

واضافت البلدية في بيان صحافي انه يتم حاليا التعامل مع بلاغات ارتفاع منسوب الماء ومساعدة وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني ورجال الاطفاء.

وبينت الادارة أن عمليات التنظيف مستمرة حتى الانتهاء من ازالة الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار في الطرقات والشوارع الرئيسة اضافة الى شفط المياه المتجمعة تحت الأنفاق والجسور.