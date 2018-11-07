وطن النهار

دعت وزارة التربية مديري المناطق التعليمية بحصر الاضرار التي لحقت المدارس جراء هطول مياه الامطار ورفع تقرير باحوال المباني التعليمية التابعة لكل منهم باسرع وقت، في حين شددت على ضرورة الاستنفار ومعالجة المشاكل التي ظهرت على بعض المدارس خاصة في الفصول الدراسية ومختبرات العلوم والحاسوب الى جانب مرافق المدرسة الاخرى.

بهذا الصدد، اكد بعض مديري المدارس المتضررة اهمية معاينة مرافق المدرسة من الخرير وساحات المدارس من تجمع المياه والحرص على الحفاظ على الاجهزة والحواسيب والمستلزمات المدرسية الاخرى بوضعها في اماكن بعيدة عن الخرير.

في سياق شبه متصل، اعلنت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي، عن تشكيل ادارة المنطقة فريق التدخل السريع لتلافي الأزمات في المدارس ولمتابعة حل المشكلات الطارئة المختلفة والتي قد تنجم عن احوال الطقس، مبينة أن مهمة الفريق القيام بالدور الفاعل في تصدي الأزمات وا?خذ الحيطة والحذر لتلافي حدوثها وذلك بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بوضع اقصى طاقات العمل لخدمة العملية التعليمية ولتأمين سلامة أبنائنا المتعلمين.

