وطن النهار

تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح امس قسم الطوارئ الأطفال بمستشفى الفروانية للاطمئنان على سير العمل بعد حدوث تسرب للمياه حيث اجتمع مع القياديين وناقش معهم استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة.

وقام الوزير ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا يواصلان جولات تفقدية حيث زارا مستشفى الجهراء للاطمئنان على سير العمل بحضور مدير المستشفى د.علي المطيري ومساعد المدير طارق الصليلي ورؤساء الاقسام. ومن جانبه اعلن مستشفى الفروانية حالة الطوارئ القصوى لجميع الاقسام بالمستشفى لاستقبال المراجعين والمرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، حيث استقبل المستشفى حالات متزايدة من مرضى الربو، وتم استيعاب الحالات كافة وعمل اللازم بجهود جميع العاملين من اطباء واداريين وفنيين وتم تذليل جميع المعوقات. وفي نفس السياق فعل مدير مستشفى الصباح د.عبدالرحمن العنزي خطة الطوارئ، بالتعاون مع مساعد المدير عبدالحميد الشمري ورؤساء الاقسام بزيارات ميدانية للتأكد من جهوزية المستشفى لأي طارئ.

