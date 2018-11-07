وطن النهار

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أمس الثلاثاء ان الأمور تسير كالمعتاد في جميع محطات الانتاج والنقل والتوزيع ولا توجد أعطال تذكر.

وقال بوشهري لـ(كونا) انه لا يوجد أي عطل في الشبكة الكهربائية حتى الآن «وما يحدث من بعض الانقطاعات يعتبر اعتيادياً في مثل هذه الظروف».

وأضاف انه مع نزول الامطار يتسبب خرير المياه بخلل في التوصيلات الكهربائية ما يجعل نظام الحماية في المنزل يوقف الكهرباء من اجل تفادي حدوث عطل للاجهزة الكهربائية في المنزل.

وأوضح انه يجب على المستهلكين التأكد من مفاتيح الانارة باستمرار وكذلك الحرص على الصندوق الرئيس لكهرباء المنزل وعدم الاقتراب منه عند وجود مياه على الصندوق.

وأكد بوشهري في هذا الصدد استعداد الوزارة وطواقهما الفنية لتلقي البلاغات لمعالجة الحالات الطارئة والحوادث الناتجة عن الأمطار.

