وطن النهار

أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأن حركة تسيير رحلاتها أمس الثلاثاء من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي رغم حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقالت (الكويتية) في بيان صحافي ان الجدول التشغيلي لرحلاتها مستمر ولا يوجد اي الغاء للرحلات.

وبناء على تعليمات مجلس الوزراء اعلنت (الكويتية) عن تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي أمس واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد وذلك حرصا على سلامة موظفيها بسبب سوء الاحوال الجوية.

بدورها قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أمس الثلاثاء إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير حاليا بشكل طبيعي رغم حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح مدير إدارة الملاحة الجوية في (الطيران المدني) المهندس عماد السنعوسي لـ(كونا) ان «حركة الملاحة الجوية في المطار طبيعية ولا صحة لما تم تداوله عن تعليق حركة الملاحة الجوية».

