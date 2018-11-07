وطن النهار

قالت الادارة العامة للاطفاء انها تلقت اكثر من 160 بلاغا على اثر الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء وتم التعامل معها جميعا دون وقوع اصابات خطيرة.

وأوضح مدير الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد في تصريح صحافي ان معظم هذه البلاغات كانت حوادث تتعلق بتماس كهربائي وعمليات انقاذ لأشخاص علقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار اضافة الى غرق بعض سراديب المنازل، مؤكدا عدم وجود أي اصابات.

واكد الفريق المكراد ان فرق الاطفاء في حالة استنفار حاليا لتلبية الحوادث والبلاغات الواردة اليها، داعيا المواطنين والمقيمين الى عدم الخروج الا في حالات الضرورة بسبب تجمع المياه في الطرق، مشيرا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يتواجد حاليا في غرفة العمليات لمتابعة جهود رجال الاطفاء خلال هذه الفترة.

من جانبها قالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس انه نظرا لسوء الأحوال الجوية ومن منطلق حرص الوزارة علي سلامة الجميع فإنها تهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم ما لم تستدع الضرورة الخروج وذلك لوجود تجمعات لمياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسة.

واضاف البيان انه جار التعامل الطرق المغلقة بسبب تجمعات المياه من قبل رجال الأمن بالتعاون مع وزارة الأشغال وجميع الجهات المعنية.

ودعت الوزارة قائدي المركبات الى التعاون مع رجال المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بقواعد المرور واتخاذ الإجراءات الاحترازية والحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية.

