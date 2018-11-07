وطن النهار

قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب، ان ما يقارب 15 جمعية تعاونية تأثرت ولحقت بها اضرار جراء هطول الامطار الغزيرة على البلاد فجر الثلاثاء.

واوضح في تصريح للصحافيين، ان قطاع التعاون في وزارة الشؤون ومنذ تلقيه المعلومات عن تأثر بعض الجمعيات بالاحوال الجوية نسق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات الامنية ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء للاطلاع على اخر تطورات الاوضاع في تلك الجمعيات.

وكشف عن اجتماع مرتقب سوف يلتقي خلاله ممثلي الجمعيات التعاونية المتضررة من هطول الامطار وبحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للوقوف على حجم الاضرار التي لحقت بها وتقديرات الخسائر وبحث سبل علاج هذه الاضرار وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية المتضررة. في هذا السياق، دعا اتحاد الجمعيات، مجالس ادارات الجمعيات، الى تزويدهم بالاضرار الناجمة عن اثار الامطار، مؤكدا ضرورة توثيقها بالصور المزودة بالمعلومات. الى ذلك، قام وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، بزيارة تفقدية لقطاع الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على سلامة النزلاء والأبناء في الدور والوقوف على مدى جهوزية قطاع الرعاية الاجتماعية لأمطار الخير القادمة.

