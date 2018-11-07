وطن النهار

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش،انتهاء اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية من اعداد تقريرها النهائي ورفعه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، مشتملا على ما يخص الحوادث التي وقعت في أغسطس 2018 وما خلصت إليه من نتائج، على أن تستكمل باقي التحقيقات في الحوادث السابقة تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين الجميع وحفظا للأنفس والحقوق.

وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد قرارا بتحويل ما خلصت اليه اللجنة من نتائج بشأن الشق الجنائي الى النيابة العامة، وباحالة الشق الاداري الى القضاء العسكرى، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة .

وبموجب القرار احيل الى النائب العام كل من: مساعد امر كتيبة الطلبة الضباط، امر سرية الطلبة، امر الفصيل الرابع للطلبة الضباط، مسؤول المدربين جناح الاسلحة، 2 من ضباط صف مدربين اسلحة.

وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن عميق شكره للجهود الحثيثة والتعاون اللامحدود، الذي قدمته وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، من خلال مشاركتها في أعمال لجنة التحقيق، التي أسهمت في استيضاح جميع الجوانب الفنية والقانونية حول الحادثة، مؤكدا ثقته في المؤسسة العسكرية والمنتمين اليها من ضباط وضباط صف، كما عبر عن شكره لوسائل الإعلام التي كانت على قدرٍ عال من المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه الحوادث.

