وطن النهار

أكد رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل الصباح استعداد الجهاز لتذليل أي صعوبات تعوق تشغيل مشروع مدينة صباح السالم الجامعية داعيا القائمين على المشروع الى بذل جهودهم وتسريع العمل فيه لتعويض مدة التأخير في انجازه. جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الشيخ أحمد المشعل والوفد المرافق له أمس الأول الاثنين إلى موقع مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية وكان في استقبالهم مدير جامعة الكويت حسين الانصاري وامين عام جامعة الكويت مثنى الرفاعي ومدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت قتيبة الرزوقي والقائمين على المشروع. وذكر بيان صادر عن الجهاز ان الشيخ أحمد المشعل اطلع خلال هذه الجولة الميدانية على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع من خلال عرض مرئي قدمه القائمون عليه. وأضاف البيان أن الشيخ أحمد المشعل ناقش مع المسؤولين في الجامعة أسباب التأخير والمعوقات التي يواجهها المشروع وما اذا كانت جامعة الكويت قد قامت باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في العقود المبرمة حيال المقاولين المقصرين. وأوضح ان رئيس الجهاز اكد اهمية هذا المشروع كونه صرحاً اكاديميا يهدف لدفع مسيرة التعليم العالي في الكويت الى الامام. وتأتي هذه الجولة لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية في اطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الجهاز لتفقد المشروعات الحكومية.

