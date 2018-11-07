وطن النهار

ترأس الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء (جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية) أمس الأول الاثنين أعمال الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الجائزة الذي استضافته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والبنود المتعلقة بتقارير لجان التقييم والاختيار لجائزة هذا العام في مجال الصحة والتي تشمل البحوث حول الأمراض المعدية الأكثر انتشارا في أفريقيا مثل الإيبولا والملاريا وفيروس نقص المناعة.

وتم كذلك بحث توفير الكوادر الطبية (الأطباء وفرق التمريض) والأدوية والمعدات الطبية فضلا عن توفير المراكز الطبية (المستشفيات والعيادات في المناطق النائية والغابات أو المناطق الصحراوية).

وتأتي أعمال هذا الاجتماع متابعة لمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي أعلن عنها خلال (القمة العربية - الإفريقية الثالثة) التي استضافتها دولة الكويت في شهر نوفمبر 2013 بشأن تخصيص جائزة مالية سنوية للأبحاث التنموية في أفريقيا بقيمة مليون دولار أميركي باسم المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبدالرحمن السميط للدور الإنساني الخير الكبير الذي قام به في القارة الإفريقية في مجالات الغذاء والصحة والتعليم للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية في القارة الإفريقية.

حضر أعمال الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجائزة الذي يضم في عضويته كلا من المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد والرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية وليام هنري غيتس الثالث (بيل غيتس) ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون إفريقيا الدكتور مختار ديوب والممثل الخاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإفريقيا ونائب المدير العام الدكتور كاواكو اننج ورئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات وعضو اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات طارق المطوع ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

يذكر أن قيمة الجائزة تبلغ مليون دولار أميركي ويتم تقديمها دعما للهيئات والمؤسسات والأفراد المساهمين بأعمال تنموية في القارة الافريقية والرائدة في إعداد للدراسات والأبحاث وتطبيق المشاريع العلمية والمبادرات المبتكرة التي حققت تأثيرا ملموسا وفعالا في دعم التنمية المستدامة في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية بما يمكن دولها وشعوبها من التغلب على مشاكل الفقر والجوع ونقص المياه وتحسين الرعاية الصحية ومحو الأمية.

وتستهدف الجائزة أيضا إبراز الإنجازات الناجحة من خلال ثلاثة مجالات حيوية للقارة الأفريقية وهي الأمن الغذائي والصحة والتعليم.

