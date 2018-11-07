وطن النهار

نيويورك - (كونا): جددت الكويت التأكيد على موقفها المبدئي والثابت المتمثل في إدانة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان باعتباره انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري أمس الأول الاثنين.

وشدد العتيبي على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الجرائم سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات مجددا التأكيد على عدم جدوى الحل العسكري للأزمة السورية وأن الحل يجب أن يكون سياسيا وفق ما جاء في بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الامن رقم 2254.

وقال العتيبي «اود ان اذكر مجلس الأمن بأنه في هذا الشهر من العام الماضي كان للمجلس آلية» استطاعت القيام بمهامها لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بكل مهنية وحيادية واستقلالية وقد شكل الملف الكيماوي السوري بالنسبة لمجلس الأمن ولفترة من الزمن «أحد أبرز النجاحات التي تحسب للمجلس»، مشيراً الى ان المجلس استطاع حينها ومن خلال وحدته أن يؤكد على عزم وتصميم المجتمع الدولي ضمان عدم تكرار الجرائم الكيماوية ومحاسبة مرتكبيها.

وقال العتيبي انه بعد مرور عام على إنهاء ولاية تلك الآلية «فإننا نجد أنفسنا عاجزين وغير قادرين على الاتفاق على آلية جديدة ومضطرين إلى السعي خارج نطاق وإشراف المجلس» من أجل تحقيق العدالة والمساءلة للجرائم الكيماوية.

