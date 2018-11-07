وطن النهار

دشنت وكيل وزارة الشؤون لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، المعرض التسويقي الثالث للأسر المنتجة الذي أقامته مساء أمس ادارة الرعاية الاسرية متمثلة في مراقبة حضانة الاعمال وتنمية المشاريع «بوتيك 33» الكائنة في منطقة السلام.

وقالت الهاجري في تصريح على هامش الفعالية ان معرض «دكاكين 3» شمل هذا العام مشاركة اكثر من 80 اسرة منتجة ممن تنطبق عليهم الشروط معربة عن تقديرها لما تقدمه حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع ودورها في تفعيل دور الحاضنة لدعم الاسر المنتجة من متلقي المساعدات ومنتسبيها في المشاريع الصغيرة. واكدت ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم ومساندة هذه المشروعات وتوفير كل السبل لانجاح مشاريعهم والعمل على تسويق منتجاتهم المميزة حيث تنوعت المبادرات والمعروضات بجميع احتياجات الاسرة من ملابس وعطور واكسسوارات ومواد غذائية ومنتجات متنوعة تحتاجها الاسرة في جميع المجالات، مشيرة الى ان اقامة مثل هذه المعارض يسهم بشكل كبير في دعم ومساندة الاسر المنتجة وتوفير البيئة الصالحة والمناسبة لتسويق منتجاتهم من خلال الوزارة وفتح مجالات لهم لتسويقها.

بدورها قالت مدير ادارة الرعاية الاسرية فايزة العميري ان مشروع «دكاكين 3» يهدف إلى تقديم فرصة للمرأة الكويتية لتحقيق ذاتها من خلال خوض الأعمال التجارية والمشاريع بما يعود عليها بالنفع، وتوفير بنية ملائمة لتبني المواهب الحرفية للأسر لصقلها وفتح موارد تسويقية محليا وخارجيا وتقديم دورات تدريبية متنوعة واستشارات وخدمات ادارية ومالية الى جانب توفير المحل بشكل مجاني. وذكرت ان من اهم شروط الانتساب إلى (بوتيك 33) أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية وتتمتع بالأهلية القانونية وألا يقل العمر عن 20 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً حيث يكون الاختيار حسب الاولوية بالتقديم في حال وجود محال شاغرة والتأكد من أن المنتج المقدم منتجا وطنيا.

واكدت العميري ان المعارض الدورية التي تقيمها الادارة تسهم في دعم الشباب والاسر الكويتية المنتجة حيث ان اغلب المشاركين في «بوتيك 33» من متلقيات المساعدة الاجتماعية اما المشاركين في معرض «دكاكين 3» أغلبهم من الشباب الكويتي.

