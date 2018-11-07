وطن النهار

بإشراف وحضور مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابة سليمان الفهد ونائب المدير العام لشؤون المنافذ عدنان القضيبي وفي ضربة جديدة وجهها رجال الجمارك ضد تجار الخمور والمخدرات، تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من احباط محاولة لادخال ما يقارب من مليون و300 ألف حبة مخدرة إلى البلاد باخفائها داخل علب «طماطم» و«كاتشب».

وكانت تلك الحبوب قادمة من سورية لحساب احدى الشركات الكويتية. وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي لـ «النهار» ان كونتينر قادماً من سورية كان يحوي علباً كبيرة من معجون الطماطم والكاتشب لحساب احدى الشركات الكويتية وبعد ان اشتبه المفتشون في زيادة وزن العلب فتحوا احداها فوجدوا بداخلها كرات بلاستيكية مغلقة بإحكام تحتوي على حبوب مخدرة. وأضاف: وبفتح عدد من العلب عثر على حبوب مخدرة اخرى فتم ابلاغ المسؤولين الذين اعطوا الاوامر بفتح جميع العلب التي تعد عددها بالآلاف، حيث عثر في جميع العلب على كميات من الحبوب قدرت بمليون و300 ألف حبة مخدرة.

وأكد المصدر ان رجال الجمارك استدعوا صاحب الشركة وتم تحريز المضبوطات واحالتها الى الجهات المختصة.

