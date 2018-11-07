وطن النهار

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري خلال افتتاح فعاليات ايام مجلس التعاون الخليجي في الأول من امس، ان مثل هذه الفعاليات تاتي من اجل تسليط الضوء على المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك لتحقيق الامن والاستقرار والبعد عن الاضطرابات المحيطة والتعريف بالادوار الريادية والحضارية لدول المجلس في مختلف المجالات.

وأضاف: كما أنها تعزز الدعم للشعوب الخليجية نتيجة ما تحظى به من تقدير واهتمام لدى دول العالم، مؤكدا على ترسيخ العلاقات التجارية والسياحية البينية ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الدول على جميع المستويات الرسمية والشعبية مسترشدين بالقيم الاصيلة التي غرسها الاباء المؤسسون لكيان خليجي شامخ ليبرهنوا على وحدة الهدف وشراكة المصير وحماية امن واستقرار خليجنا المعطاء في اطار التنمية المستدامة .

واشاد الجبري بجهود الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ولفريق عمل أيام خليجية الذين بذلوا جهودا كبيرة في انجاح هذه الفعاليات

من جانبه، قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي د. عبداللطيف الزياني: يشرفني ان ارفع ايات التقدير والامتنان لسمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد وحكومة وشعب الكويت للرعاية والدعم اللامحدود لمسيرة العمل الخليجي المشترك وما يقدمه سموه وقادة دول المجلس من جهود مخلصة وعمل دؤوب للحفاظ على امن ومسيرة دول المجلس وتحقيق الترابط والتعاون بين دول المجلس.

وأعرب الزياني عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لدعمه ومساندته وما يبذله مع وزراء الخارجية لدول المجلس من جهد وتعزيز مسيرة العمل الخليجي وتعزيز مكانة المجلس ودوره الفاعل في الساحة الاقليمية والدولية .

وأضاف: أشكر وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لاستضافة وتنظيم فعاليات ايام مجلس التعاون بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة باللجنة التحضيرية برئاسة السفير حمد المري الامين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية وأشيد بالاعداد والتحضيرات المتميزة التي اتخذت وما لمسناه من كرم الضيافة .

وتابع الزياني : بالرغم مما واجهته دول المجلس من تحديات وصعوبات سياسية وامنية واقتصادية فقد بقي التلاحم الخليجي وسيلة لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، وكذلك كثفت دول المجلس جهودها لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك عبر تشكيل وتأسيس هيئات ومنظومات عسكرية فاعلة .

وقال: واقتصاديا حققت دول المجلس تعاوناً وتكاملاً وتعزيزاً للاقتصاد الخليجي على مستوى العالم حيث احتلت دول المجلس مكانة مرموقة اذ بلغ حجم الناتج الاجمالي في عام 2017 حوالي 1.5 تريليون دولار محتلة المركز الثالث عالميا وبلغت قيمة الصادرات 536 مليار دولار وقيمة الواردات 450 مليار دولار وقيمة التبادل التجاري 985 مليار دولار وحجم التجارة البينية 133 مليار دولار عام 2017 وتم اصدار قوانين استرشادية بلغ عددها 120 قانون اما الانظمة والقوانين الموحدة فبلغ عددها 44 قانونا ويسعى المجلس لتحويل القوانين الاسترشادية الى قوانين موحدة ، تمكنت دول المجلس من المحافظة على استقرار اقتصادها وموقعها المتقدم بين الدول.

وذكر ان عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال عام واحد 27 مليون مواطن وبلغ عدد الخليجيين الذين تملكوا مساكن في غير دولهم 230 الف وبلغ عدد الذين صدرت لهم رخص لممارسة الانشطة الاقتصادية 112 الف وبلغ عدد الذين تملكوا اسهما في الشركات 445 الف مواطن، مشيراً إلى انشاء العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات التي بلغ عددها 30 هيئة .

