وطن النهار

أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ان اجتماعات مسؤولي بلديات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من أجل تبادل الخبرات والتجارب في سبيل تحقيق منظومة متكاملة للمخطط الهيكلي الخليجي .

وقال المنفوحي على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة كبار مسؤولي البلديات لدول مجلس التعاون ان الاجتماعات فرصة لتبادل الافكار الناجحة لتعميمها على دول المجلس وكذلك الخروج بتوصيات تخدم جميع الدول.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بمشروع فكرته ان تدخل دول المجلس في مسابقات عالمية لعرض تجاربها الفريدة خصوصا ان دول المجلس تقدم رعاية كاملة للمواطن الخليجي.

وأوضح ان الخدمات التي تقدمها البلديات الخليجية للمواطن غير موجودة في دول العالم وبالتالي فان تسليط الضوء عليها امام مسابقات المحافل الدولية سيجعلنا نعتلي المراكز الاولى .

وذكر المنفوحي ان الاجتماع سيبحث التكامل الخليجي فيما يخص المخطط الهيكلي، لاسيما في المناطق الحدودية، داعيا الى تكامل الرؤى في هذا الجانب لكي تكون هناك انشطة معينة حيث تقدمت الكويت بمشروع يخدم تلك التوجهات بمبلغ 500 ألف دولار ودراسة طرحه على احد الجامعات الخليجية لعمل الخطط المرجعية لدول الخليج .

وأشار الى ان الاجتماع سيبحث تكامل اللوائح في استخراج الرخص وسريانها على دول المجلس، موضحا ان الكويت ملتزمة بالجدول الزمني لمشرع السكك الحديدية الخليجي والذي تم اقراره سابقا .

وفي كلمة الافتتاح قال المنفوحي إن «البلديات تحولت إلى محركات أساسية للتنمية، وأحد أهم الأدوات لتعزيز التعاون المشترك والتكامل بين دول مجلس التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية على المستوى الخليجي، بل تعدت المستوى الخليجى إلى المستوى الدولي».

وأكد أن «الاجتماع سوف يخرج بالنتائج المرجوة منه، والتوصيات المناسبة وفق الموضوعات المعروضة لما فيه خدمة بلديات دول مجلس التعاون الخليجي».

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول تساقط كمية الأمطار ودور البلدية ووزارات الدولة أكد المنفوحي، انه تم عقد اجتماع في وزارة الأشغال بطلب من الوزير حسام الرومي لمتابعة تطورات الاوضاع بعد تساقط الامطار، بحضور جميع المسؤولين في الهيئة العامة للطرق والاشغال والبلدية والمطافي والداخلية، مؤكدا انه تشكيل فريق عمل لمواجهة الوضع بعد سقوط امطار اول من امس، حيث تم تجفيف المياه في بعض المناطق.

وأوضح أن البلدية أعلنت الاستنفار في جميع قطاعاتها من اجل تصريف مياه الامطار، وتنظيف المناهيل والطرق، لافتا الى ان تناكر البلدية قامت بسحب المياه من الشوارع، حيث ان كمية الامطار التي هطلت اكبر من الطاقة الاستيعابية لتصميم المناهيل والمجاري وهذا الامر لدى وزارة الاشغال وهيئة الطرق.

وأشار الى أن وزارت الدولة جميعها في مركب واحد، وهدفنا ان تعود الاوضاع إلى ما كان عليه، مشيداً بجهود وزارات الدولة، حيث قامت البلدية بمساعدة وزارة الأشغال وهيئة الطرق والاطفاء والداخلية وغيرهم من الجهات لمواجهة كمية الامطار المتساقطة على البلاد.

قائمة الاهتمامات

بدوره، قال الامين العام المساعد رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة في الأمانة العامة لشؤون مجلس التعاون الخليجي د. عادل الزياني إن «العمل البلدي فيما يخص الانسان والمواطن الخليجي يأتي في قائمة الاهتمامات، مشيدا بدور سمو أمير البلاد للشأن واللحمة الخليجية، ودعم القرار فيما يصب بمصحلة المواطن الخليجي». وأضاف أن «الاجتماع تطرق للعديد من المواضيع التي تخص الشأن البلدي وما يربطها من تخطيط عمراني»، لافتا إلى وجود خطة استراتيجية للتعاون بين الدول الخليجية في هذا الشأن للسنوات الخمس القادمة.

وتمنى الزياني من وزراء البلدية في مجلس التعاون الخليجي أن يتم إقرار الخطة الخليجية بأن تكون طريقنا للعمل خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بدور مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي والعاملين في البلدية على جهودهم في التنسيق والمتابعة لعقد الدورة الحالية للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، أثنى على دور مسؤولي البلديات على مشاركتهم في هذا الاجتماع، وعلى الدعم الذي يقومون به لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البلدي. وبين أن العمل البلدي يكتسب أهمية قصوى في التعاون البناء والمشترك بين دول مجلس التعاون في عدة مجالات حيوية تهم مواطني دول المجلس، لاسيما أن للجنة الدور الأساس في تحقيق العديد من الإنجازات التي نفذت توجيهات قادة دول المجلس.

وأكد الزياني أن المسؤولية في تزايد مستمر مع الرغبة والإرادة السامية من المجلس الأعلى للمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في جميع الميادين بما فيها ما له علاقة بالإنسان الخليجي ومن ضمنها مهام هذه اللجنة، مشيرا إلى أن العمل البلدي يكتسب أهمية قصوى في التعاون البناء والمشترك بين دول مجلس التعاون في عدة مجالات حيوية تهم مواطني دول المجلس.

ولفت إلى أن جدول الأعمال معروض فيه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يتطلب النظر فيها، وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها، ومن ثم رفعها إلى اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دورته الحادية والعشرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن ضمن تلك الموضوعات مشروع الاستراتيجية العمرانية بدول مجلس التعاون، والخطة الاستراتيجية للعمل البلدي الخليجي المشترك.

