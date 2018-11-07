وطن النهار

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن ملتقى الصحافيات الخليجيات يعكس عمق العلاقات الأخوية الذي يربط الكويت مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أهمية تجربة المرأة الخليجية الثرية في ممارسة العمل الصحافي منوها بالدور المشهود الذي قامت وتقوم به لخدمة وطنها في ظل دعم وثقة واعتزاز من الحكومات والشعوب الخليجية للارتقاء بمجتمعاتنا، وتلبية لحاجة سوق العمل الإعلامي.

وأضاف الجبري في كلمة له خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للصحافيات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح أمس في فندق الجميرا والذي نظمته جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون مع اتحاد الصحافة الخليجية أن الإعلام يقع على كاهله عبء كبير في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، فلا يخفى علينا جميعات الطوفان الهائل من الأخبار التي تتناقلها وسائل التواصل الحديثة عبر «السوشيال ميديا»، وأحيانا يتناقلها إعلاميون كثر من دون التثبت من دقتها أو مصداقيتها أو صحتها ما يتطلب منا جميعا أن نتمسك بقيم المصداقية والشفافية بالحقائق من دون تهويل أو تهوين.

ودعا الجبري إلى ضرورة وضع المصلحة الوطنية العليا للمجتمعات الخليجية فوق كل اعتبار، مطالبا في الوقت ذاته بترسيخ الثوابت الوطنية بما يعزز النسيج الخليجي والعربي ويزيد لحمته تماسكا لمجابهة جميع الأفكار السلبية التي تحدق بأوطاننا وتتخذ من وسائل الإعلام التقليدية والجديدة طريقا إلى الفكر المجتمعي العربي .

وأضاف بقوله: إن طموحنا في تطوير الإعلام والارتقاء بمكانته لا حدود له، والصحافيات الخليجيات جزء أساسي من القوة الدافعة بهذا التطوير، متابعا: وإذا كان دور الدول والمؤسسات الحكومية تهيئة الأجواء والقوانين والبيئة الخصبة الداعمة للإبداع والتطوير الإعلامي والتي تفتح أبواب الحرية المسؤولة أمام الإعلام، فإن دور الإعلاميين امتلاك ناصية وسائل الإعلام الحديثة والتعامل بحرفية ومهنية عالية، ومجابهة التحديات واستثمارها للارتقاء بالمجتمعات والنهوض بالإعلام الوطني ومواكبة التطورات العالمية. وبدوره، قال رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك في كلمة له : تمر منطقتنا بمرحلة إعلامية مفصلية، نحتاج فيها إلى القوة الناعمة المتمكنة والقادرة على مواجهة هذا المد الإعلامي المعادي لنا، والذي لا يخدم أمتنا واستقرارنا، ولا يبحث عن خدمة مواطنينا، أو يساهم في تجذر وتعزيز نجاحاتنا. ولفت أن هذا الملتقى جاء ليغطي النقص في مفاهيمنا الإعلامية، ويؤسس من خلال الحوار مرحلة جديدة، تكون أكثر عمقاً مما كنا عليه للوصول إلى مستويات أفضل في ممارسة الصحفيات لعملهن الإعلامي بكثير من الجدية. وأشار إلى أن مشاركة الدول الخليجية في الملتقى الثاني، وتحديد موضوعات الجلسات الحوارية بما له علاقة بالتطورات والمستجدات الإعلامية، ومحاولة التعرف على واقع المرأة في الصحافة الخليجية بين الرأي والخبر، ثم التعرف على واقع الصحافة الخليجية في الصحافة المختصة، والأدوات الجديدة في الصحافة الإلكترونية، هي عناوين ومحاور سوف تهيئ الصحافيات لتطوير مهاراتهن ومواهبهن وسوف يضيف هذا المؤتمر المزيد من العلم والتعليم لهن.

وأوضح أن مثل هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية الصحافيين الكويتية فضلاً عن أنه يفيد المهنة والمهنيين، فإنه يسهم في التعارف بين الإعلاميات، وتبادل الخبرات فيما بينهن، وتنشيط العمل الجمعي.

ومن جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين فاطمة حسين: كثيراً ما يتداول الناس أن الإعلام والإعلاميين حملة المهمات الصعبة.. ولكنها مهمات لا يستغنى عنها، فيضطر ممارسها إلى كسوتها بالجاذبية علها تهضم وتنشر الاستمتاع للجميع، وهذا ما يحول الوضع بأكمله من المهمة إلى المهنة، انه النفس الوحيد والاهم للانسان، هذه المظلة الشفافة التي يرى الانسان عبرها ويستسهل اختراقها فتمثل له النور والنار، بمعنى الصعوبة والجمال.

وأضافت رغم ما حققته الإعلامية الخليجية في ميادين العمل الإعلامي، ووضعت بصماتها في هذا المجال الشيق الشاق، ورغم توليها لمناصب قيادية في المجال الإعلامي، إلا ان ذلك مازال لا يرقى إلى مستوى الطموح والجهد الذي تبذله في الميدان الى جانب زميلها الرجل، حيث كشفت أحدث الدراسات عن «تمكين المجتمع المدني عبر الإعلام»، أن نسبة ظهور المرأة في الإعلام، لا تتجاوز الـ20 في المئة، بينما تصل نسبة ظهور الرجال الى 80 في المئة، لذا رأينا وجوب طرح هذه القضية والتطرق الى محاورها من خلال، إثارتها للنقاش في الجلسات الخاصة في الملتقى.

