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فيما قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل امس في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس بسبب الاحوال الجوية، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس قدرة الدولة على مواجهة أي طارئ بما لديها من امكانات، مشددا على جهوزية القطاعات الأمنية المختلفة والأجهزة المعنية للتعامل مع آثار الأمطار التي شهدتها البلاد. (طالع ص 07-04)

وأصدر سمو رئيس مجلس الوزراء تعليمات بعدم الاكتفاء بإحالة المسؤولين عن أي قصور في مواجهة المشاكل الناجمة عن هطول الأمطار الى التقاعد، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيق معهم واحالة من يثبت تقصيره الى النيابة.

وأوضح سموه في تصريح لتلفزيون الكويت خلال جولة تفقدية قام بها لغرفة اتخاذ القرار في وزارة الداخلية أنه اطلع عن كثب على الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والجهود المشتركة لوزارتي الداخلية والأشغال والادارة العامة للاطفاء والجهات المعنية في التعامل الفوري والمباشر مع الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية.

وقام المبارك برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح بجولة تفقدية لغرفة اتخاذ القرار بمقر وزارة الداخلية للاطلاع عن قرب على جهوزية واستعدادات وامكانات القطاعات الأمنية والأجهزة المعنية الأخرى على التصدي للأحوال الجوية.

وأضاف سموه أن قرار تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والمدارس امس جاء لمنح رجال الأمن والجهات المختصة المجال للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية لاسيما ان البلاد تمر بموجة هطول أمطار غزيرة وصل منسوبها الى 57 مليمترا، لافتا الى احتمال استمرار هطول الامطار على مدار اليومين القادمين.

واكد سموه أن الجهات المعنية جاهزة لأي ظروف طارئة تتعلق بسوء الأحوال الجوية وأن أي تقصير من أي الجهات سيواجه بكل حزم وشدة.

واطلع سموه على ايجاز من القيادات الأمنية المختصة عن الاجراءات الميدانية المتخذة وكيفية التعامل الفوري مع البلاغات التي وصلت الى أكثر من 1000 بلاغ تم تحويلها الى جهات الاختصاص، كما اطلع سموه على التدابير التي تم اتخاذها من جانب الجهات المختصة لمواجهة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وانتشار فرق الدفاع المدني ودوريات المرور والامن العام والادارة العامة لشرطة النجدة على جميع المحاور والطرق الرئيسة والفرعية على مدار الساعة لتقديم جميع المساعدات الأمنية والمرورية والانسانية.

من جانب آخر أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة أنس الصالح قراراً بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان الى التقاعد اعتبارا من امس الثلاثاء بناء على طلب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي كما اصدر الوزير الرومي قراراً بإحالة وكيلة وزارة الاشغال عواطف الغنيم الى التقاعد.

وشهدت الكويت خلال الساعات الماضية استقرارا نسبيا في حالة الطقس مع انقشاع الغيوم وهدوء العاصفة والأمطار التي سقطت بغزارة في أنحاء البلاد خلال فترة الليلة قبل الماضية فيما أكدت المصادر المعنية عدم وقوع أي اصابات أو بلاغات خطيرة.

وانحسرت المياه من معظم الشوارع بعد ان استدعت الامطار الهاطلة بغزارة شديدة اعلان مجلس الوزراء اغلاق جميع المؤسسات الرسمية فيما قامت الجهات المعنية بدورها بتسهيل عملية المرور واستمرار عمل الجهات الصحية والمرافق الحيوية في البلاد.