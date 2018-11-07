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أعلن وزير الأشغال وزير البلدية حسام الرومي ان المسؤولية تطال جميع القياديين سواء الحاليين او السابقين ومن احيلوا للتقاعد ومقاولي الشركات على اثر ما سببته الامطار من اغلاق للشوارع امس. وقال الرومي في بيان صحافي امس انه بناء على تعلميات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تم تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية وقانونية من جهات محايدة لبيان ومعرفة اوجه القصور والأخطاء.

وأوضح ان الوزارة ستعلن بكل شفافية ما ستسفر عنه اللجنة مؤكدا انه لن يتوانى عن محاسبة المقصرين مهما علت مناصبهم سواء الحاليين او من تم احالتهم الى التقاعد او السابقين مشددا على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لملاحقة من يثبت تسببهم من مقاولي الشركات المنفذين لمشاريع تلك الجهات او غيرهم. وأشار الى الاجتماع الطارئ الذي عقد صباح امس مع قياديي الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء والادارة العامة للمرور لتقييم الوضع القائم. وبين ان كمية الأمطار التي نزلت على مدينة الكويت تقدر بـ58 مليمتراً ومطار الكويت بـ 40 مليمتراً ومنطقة السالمية بـ 35 مليمتراً وهو ما يفوق معدل الأمطار المعتاد. ولفت الرومي الى انه سبق وعقد اجتماعا في 25 اكتوبر من العام الحالي مع قياديي هيئة الطرق والأشغال للتأكد من متابعتهم صيانة وتنظيف شبكة مياه الأمطار والتأكد من جهوزية الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية لمجابهة موسم الامطار وقيام جميع القطاعات المعنية بمهامها لسد النواقص حيث حضر الاجتماع قياديو الادارة العامة للمرور للتنسيق معهم لمواجهة اي طارئ بهذا الشأن.

وأكد الرومي ان تلك الاجراءات تأتي تحقيقا للأهداف التي رسمتها الحكومة بملف تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وقال الرومي ان ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد فجر امس الثلاثاء امر لا يمكن السكوت عنه، وسيتم التحقيق فيه ومحاسبة المقصرين.

وقال الرومي ان ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي امر لا يمكن السكوت عنه وأن هناك مسؤولية تقع على عاتق القياديين في الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدا انه سيتم التحقيق في هذه المسألة من خلال لجنة محايدة لبيان اي تقصير من قبل اي مسؤول او موظف كما سيتم محاسبة المقصرين ان تبين وجود تقصير.