الأولى

بالأمس أثبتت جهات عديدة في الدولة أن بمقدورها مواجهة الصعاب، والتغلب على التحديات، بإرادة صلبة، وعزيمة قوية، ورغبة صادقة في خدمة الوطن والمواطنين.

فبعد أن هطلت الأمطار سيولاً، وتكوّنت بحيرات من المياه خلال دقائق في مناطق عدة من البلاد، شمَّر المخلصون عن سواعدهم، ونزلوا الى الشارع، الى قلب الحدث، يسابقون الزمن، ويواجهون المطر، ويسعون بكل ما أوتوا من جلد وحنكة وخبرة لازالة آثار الأمطار، وانهاء تداعياتها التي كادت توقف حركة الحياة الطبيعية، وتشل عجلة العمل عن الدوران.

وإذا أردنا أن نعدد الجهات التي أبلت بلاء حسناً في مواجهة تداعيات المطر لاحتجنا الى وقت أكبر ومساحة أوسع، فقد تنافس الجميع، وتبارت مكونات المجتمع الكويتي في تقديم كل ما لديها لانقاذ الشوارع من الغرق، والمواطنين من القلق على أوضاع الطرق الداخلية والسريعة.

ومع ذلك لابد من الاشادة بجهود مؤسسات وادارات بعينها يأتي في مقدمها فرق الطوارئ في وزارة الأشغال التي أسهمت جهودها في انحسار المياه عن الشوارع، واعادة الأمور الى شبه حالتها الطبيعية خلال بضع ساعات.

وكذلك فعل رجال المرور ورجال الاطفاء الذين كانوا خلية نحل في تعاونهم وتعاضدهم يقوم كل بواجبه خير قيام، وهو يدرك كل الادراك أن العمل المكثف وقت الأزمات، والجد والاجتهاد عند الحاجة أمر لايمكن أن يفوت الكويتي الأصيل الذي يضرب به المثل في العطاء من أجل الوطن وأبناء الوطن.

أما المؤسسة الأمنية فكانت كالعهد بها، يقظة، متأهبة، تقدم المساعدة لمن يحتاج إليها قبل أن يطلبها، وتبذل العون لمن تظن أنه في حاجة إليه من الكبار والصغار، ومن المواطنين والوافدين على حد سواء.

وهكذا كان الأمر في وزارة الصحة التي تأهبت، وأعلنت حالة الاستعداد القصوى في مستشفياتها ومراكزها المنتشرة في كل مناطق الكويت تحسباً لأي طارئ، واستعدادا لاسعاف من يحتاج الى اسعاف أو علاج.

فتحية الى كل الجهات والمؤسسات التي خففت جهود أثار الأمطار، وأثمر عملها عدم وقع اي اصابات بفضل الله.

شكراً جزيلاً نقولها لجميع المخلصين من أبناء الوطن ومؤسسات الوطن من منطلق أنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس.