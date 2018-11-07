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قالت ادارة الارصاد الجوية ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي من جهة الجنوب الغربي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا تؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة متفرقة تزيد تدريجيا وتكون رعدية احيانا على بعض المناطق خلال عطلة نهاية الاسبوع. وأوضحت أن الطقس خلال اليومين المقبلين سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة متفرقة وبخاصة جنوبا وستكون الرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة سرعتها ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 27 و29 درجة مئوية.

