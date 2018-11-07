الأولى

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن الخلاف الذي يمر به مجلس التعاون الخليجي عابر مهما طال وقد نجحنا في ان نضعه في الاطار الذي نحفظ به مسيرة عملنا المشترك، متجاوزين تداعياته وانعكاساته، لنحافظ على مكاسب تحققت لنا عبر عقود من الزمن.

وقال في كلمة امام الاجتماع الـ 18 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي استضافته الكويت امس : ان تجربة مجلس التعاون والعمل في اطاره قدرنا وسبيلنا لمواجهة ما هو ماثل امامنا من تحديات تستهدف امننا واستقرارنا ووجودنا.

واضاف: الخلاف الخليجي لا يمكن اخفاؤه او التقليل من اثاره مبينا انه رغم الظروف الحقيقية التي تمر بها مسيرة عملنا الخليجي المشترك، ورغم الغيوم الداكنة التي تلبدت في سماء هذه المسيرة، ورغم الظروف المحيطة بنا، الا أن املا كبيرا يشفع لنا في مواجهة هذا التحدي، حيث ننعم بحكمة قادتنا ورؤاهم السديدة لنتجاوز ذلك التحدي.

واستطرد قائلا: ونحن على مشارف انعقاد الدورة الـ39 للمجلس الأعلى فإننا نتطلع بأمل وتفاؤل لانعقاد هذه الدورة من اجل ان نواصل معا المسيرة المباركة، ولنحفظ دورية انعقاد قممنا الخليجية، بكل ما يمثله ذلك من حرص واصرار على رعاية هذه الدورية والحفاظ عليها.

وفيما يتعلق بأي إجراءات يمكن الاقدام عليها لتعويض انخفاض صادرات النفط عن طريق المنطقة المقسومة قال الجارالله: ان تلك المنطقة مختلف عليها، ولاتزال قيد البحث مع الأشقاء في السعودية، ونحن نأمل الوصول إلى حل قريب يمكننا من استئناف الإنتاج الذي نحن في أمس الحاجة إليه.

وبشأن ثبات موقف الكويت من رفضها التطبيع مع إسرائيل، وهل يمكن ان يتغير قال: عندما يدور الحديث حول هذا الموضوع يجب ان نتذكر على الفور كلمة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - رحمه الله- إن الكويت ستكون آخر من يطبِّع.

وبسؤاله عن التزام الكويت بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أجاب بقوله: إذا التزمت طهران بالاحترام المتبادل، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فلن تكون هناك حاجة أو داع لفرض أي عقوبات عليها، معرباً عن أمله في ألا تؤثر عقوبات واشنطن ضد طهران على القطاع النفطي الكويتي.

من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في كلمته خلال الاجتماع عن الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من سموه من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات المواطنين الخليجيين نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وقال الزياني: إن قادة دول المجلس اطلعوا في لقائهم التشاوري في الرياض في مايو 2017 على قرارات وتوصيات الاجتماع الـ17 في المنامة، وقرروا الموافقة على ما جاء في قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.

ولفت إلى حرص قادة دول المجلس على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك خلال عام واحد من إصدار القرار، ما يشكل دلالة واضحة على حرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ.

وذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي انتهت من إعداد النظام الآلي للقرارات الذي يختص بأرشفة وتوثيق وترقيم ومتابعة لجان العمل الخليجي المشترك في كل المجالات.