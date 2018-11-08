آخر النهار

تشهد الفنانة ديانا حداد نجاحاً كبيراً هذه الأيام من خلال تفاعل وتواصل واهتمام الجمهور العربي لأغنية وكليب «الى هنا»، التي تخطت حاجز الـ25 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع «اليوتيوب» الى جانب اهتمام واضح من عدد من الفنانين والمطربين في الوطن العربي والجمهور الذين قدموا مشاركاتهم بها عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال غنائها مع صوت ديانا حداد، مؤكدة سعادتها بهذا الاهتمام والنجاح الذي يضيف لها في مشوارها الغنائي، وحرصها على الاستمرار في نوعية الاختيار والاهتمام بجميع تفاصيل الأغنية، وهو ما تقوم به حالياً من خلال أعمالها الجديدة التي تعدها وتجهزها على نار هادئة، سترى النور قريباً عبر مجموعة من الأغنيات المنفردة التي ستحمل الألوان الغنائية البدوية والمصرية والخليجية، الى جانب المغربية في حالة الوصول الى الاختيار التي تسعى له.

هذا وتستعد ديانا حداد لاحياء مجموعة من الحفلات للمناسبات الاجتماعية، الى جانب المشاركات الوطنية التي ستقدمها خلال أيام الاحتفال باليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة الـ47 (عيد الاتحاد)، الذي يصادف في يوم 2 ديسمبر من كل عام.

وكانت ديانا حداد قد تواجدت خلال الفترة الماضية بستوديوهات الصوت في دبي، لتسجيل صوتها بحضور الملحنين والموزعين للأعمال، الى جانب متابعاتها لعملية تنفيذها موسيقياً، والتي تمت ما بين مصر ولبنان والامارات والسعودية.

