آخر النهار

أعلن وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون سعود حمد الخالدي ان الوزارة ستطلق قناة الطفل ـ البث التجريبي ـ يوم الأحد القادم استعداداً للافتتاح والبث الرسمي مع بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت ، موضحاً بان هذه الخطوة تأتي بتوجيه ودعم وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ، الذي شدد في اكثر من مناسبة على اهمية انشاء قناة تلفزيونية محلية تعني بشؤون الطفل .

وقال الخالدي في بيان صحافي ان هدف القناة هو سد احتياجات الطفل الكويتي من الثقافة والمعرفة عبر برامج منوعة تتناسب وطبيعة المجتمع الكويتي ، مؤكدا ان القناة ستعمل وفق آلية ترتكز على توجيه خطاب اعلامي يلائم قدرات الاطفال ويساعد في تنشئة جيل واع ، في ظل الانفتاح الاعلامي الكبير من حولنا .

وأكد الخالدي ان القناة ستكون مكملة للرسالة الاعلامية المتميزة التي يقدمها تلفزيون دولة الكويت بكافة قنواته ، وذلك ضمن استراتيجية اعلامية تلفزيونية تحاكي مختلف شرائح المجتمع من خلال برامج تراعي الذوق العام وتتماشى مع عادات وتقاليد وخصوصية المجتمع الكويتي ، منوها الى ان انشاء قناة للطفل جاء بعد دراسة مستفيضة قامت بها الجهات المعنية من داخل الوزارة ومن خارجها من المتخصصين في هذه الشريحة العزيزة علينا، أثبتت قدرة الطفل الكويتي على الابداع في مجالات عدة لكنها تحتاج الى التوجيه المناسب والدعم الاعلامي الذي لم تبخل به الوزارة .

وأضاف الخالدي .. بأنه على الرغم من صعوبة العمل في مجال قنوات الأطفال ،

إلا أننا في الوزارة وبفضل تضافر جهود الزملاء بدءاً من سعادة وكيل الوزارة السيد طارق المزرم والسادة الوكلاء المساعدين وجميع الموظفين ، قبلنا هذا التحدي ، من منطلق إيماننا بقدرات الشباب الكويتي في العمل والانتاجية التي ستوجد بإذن الله مركزا مميزا لقناة الطفل بين مثيلاتها في المحطات الأخرى ، لاسيما أن قناة الطفل تحمل بين طياتها التربية والتعليم وتطوير قدرات الاطفال وتنمية مواهبهم من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال علم النفس والتربية قبل عرض أي برامج.

وأشار وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون سعود حمد الخالدي الى ان الوزارة تسعى الى ملامسة احتياجات الطفل ومخاطبته بأسلوب علمي مدروس ينتقل به الى فضاء أرحب يسهم في احداث نقلة نوعية في الرسالة الاعلامية المقدمة للطفل ، تحاكي مداركه العقلية واهتماماته وتواكب صناعة اعلام الطفل العالمية والتطور الذي تشهده بصفة دائمة وسريعة من أجل بناء شخصية الطفل الكويتي بمزيج من الاصالة والمعاصرة مع التمسك بوسطية ديننا الاسلامي الحنيف وقيمه النبيلة والسامية وتقاليد وعادات المجتمع الاصيلة .

واختتم وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون بيانه بالتأكيد على أنه من أهم أهداف إنشاء هذه القناة هو بناء صرح اعلامي يدعم رسالتنا الوطنية والمحافظة على الموروث الحضاري والثقافي لدولة الكويت ، متمنيا أن تحقق القناة أهدافها المنشودة من حيث الجمع بين المحتوى التربوي والتثقيفي .?

