آخر النهار

اكد المنتج هاني المتروك الذي أن فيلم «ايكاروس» يعتبر التجربة الانتاجية الأولى له في المجال السينمائي والذي تم تصوير جميع مشاهده في جزيرة فيلكا مثمنا التشجيع المستمر للشباب الكويتي من قبل الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ومقدما الشكر لجميع طاقم الفيلم الذين بذلوا الجهود الكبيرة من أجل انجازه بالوقت المناسب جاء ذلك خلال احتفال فريق الفيلم السينمائي بانطلاق عروضه المحلية الجماهيرية بحضور طاقم ونجوم العمل بينهم محمد جابر، ميس كمر، مبارك سلطان، محمد باش، جراح العونان، هبة العبسي، المؤلف خليفة الفيلكاوي، المخرج محمد البكر، المنتج هاني علي المتروك، المشرف العام فلاح مطر،

فيما تحدث المشرف العام على العمل فلاح مطر فقال أن العمل ثمرة جهود وتعب تواصلت فترة شهور خلال حرارة الصيف في جزيرة فيلكا، وهو حمل اسم هذه الجزيرة العريقة والعزيزة على قلوب أهل الكويت، لافتا الى أن الفيلم انطلقت عروضه في جميع دور السينما الكويتية، كما أن هناك فكرة لتسويقه خارج الكويت بعدد من العواصم الخليجية والعربية، مؤكدا أنه لا يود الحديث عن الصعوبات والمشاكل التي حدثت كونها مرحلة وانتهت، والمهم للجميع قطف ثمرة سينمائية جميلة حملت فكرة وطرح وكوميديا للجمهور السينمائي.

ويتناول العمل قصة حملت طابعا من الفانتازيا عبر حكاية أب بخيل وشديد على أبنائه «محمد جابر» الذي يمتلك محل لبيع المواد الغذائية في جزيرة فيلكا، ويتعامل مع الزبائن بالدولار، ويجني من وراء ذلك ثروة من السياح، بينما يحاول دوما التقليل من جهود العاملين معه خصوصا «أبوطلال المزيون»، كما أن الأب يهمل أسرته وزوجته وأبنيه وأحدهما «نواف السيد»، والذي يحاول أن يتزوج حبيبته «هبة العبسي» لكن والدتها الساحرة «ميس كمر» ووالده يقفان حجر عثرة أمامه، وهكذا تدور الأحداث والمواقف والمفارقات حتى ينتهي المطاف بتحول الأبن الى خبير أثار أجنبي للنصب على والده وأخذ ثروته بالتعاون مع أسرته والمقربين منه، لينتهي المطاف الى تعرض الجميع الى عملية نصب من إحدى الفتيات.

