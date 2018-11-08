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وجهة نظر

إنتاج


المتأمل لحركة الانتاج الدرامي التلفزيوني في الكويت، يلاحظ وجود عدد من الاسماء الجديدة الشبابية، التي راحت تحقق حضورها، وتؤكد بصمتها تجربة بعد أخرى، ضمن رهان مستقبلي، يفترض ان يلقى الدعم والرعاية من لدن الجهات الرسمية.
ان وجود تلك القائمة المتميزة، من الاسماء، ولسنا هنا بصدد استعراض اسمائها، بقدر ما هي دعوة لرصدها والاهتمام بها، ومنح فرص حقيقية لمزيد من العمل والاشتغال، فنحن امام اسماء وجيل ومرحلة تؤسس لمنطقة جديدة من تاريخ الانتاج الفني في كويتنا الغالية، بل ان بعضهم راح يحلق في فضاءات ابعد وارحب، رغم ان رهانه الاساس يظل الكويت وبالذات، القنوات الفضائية الكويتية.
جيل من المنتجين الشباب، اغلبهم من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة، ومن الخبرات التي نضجت سواء في مجالات التمثيل أو الاخراج أو بقية الحرفيات الفنية. تحيط نفسها بكوادر من ابناء جيلها من الكوادر الكويتية الوطنية، من اجل نتاجات ترسخ الهوية الكويتية وتعمق معاني ودلالات ومضامين الدراما الكويتية.
هذا الجيل من المنتجين الشباب، يشتغل بعيداً عن دائرة الضوء، من اجل رهان اساس هو الدراما الكويتية الجديدة..
والله الموفق.
وعلى المحبة نلتقي


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